Quem Portugal enfrenta nas oitavas da Copa do Mundo?

Com seis pontos, seleção portuguesa aguarda adversário do Grupo G, do Brasil

Com uma rodada de antecedência, Portugal carimbou sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022. A seleção de Fernando Santos bateu o Uruguai por 2 a 0, na segunda rodada da fase de grupos, e confirmou sua vaga no mata-mata, depois de França, no Grupo D, e o Brasil no Grupo G.

Na primeira rodada, a seleção portuguesa bateu Gana por 3 a 2 e saiu na frente rumo ao mata-mata em sua chave da competição. Agora, com seis pontos, Portugal já começa analisar os possíveis adversários nas oitavas de final.

Quem Portugal enfrenta nas oitavas da Copa do Mundo?

O chaveamento da Copa do Mundo é previamente definido. Dessa forma, os times do Grupo H, que tem Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul, esperam os adversários do Grupo G, composto por Brasil, Suíça, Sérvia e Camarões.

Diante disso, para saber quem enfrentará, os portugueses aguardam a definição da última rodada do grupo da seleção brasileira, que terá início nesta sexta-feira (2), às 16h (de Brasília). Assim, o primeiro colocado de cada grupo enfrenta o segundo colocado do outro.

Com seis pontos conquistados, Portugal encara a Coreia do Sul, que vai para o tudo ou nada na partida. Dessa forma, para enfrentar o segundo colocado do grupo do Brasil, os portugueses só precisam de um ponto, uma vitória ou torcer para Gana, que enfrenta o Uruguai, não vencer a partida com, pelo menos, três gols de diferença.

Do outro lado da chave, a situação parece bem semelhante. O Brasil enfrenta Camarões no último jogo, que também vai para o tudo ou nada em busca de uma vitória. A seleção de Tite só precisa de um empate para confirmar o primeiro lugar, ou, claro, torcer para Suíça e Sérvia empatarem na última partida.

Assim, parece certo de que Portugal aguarda a definição do adversário entre Suíça, Camarões ou Sérvia para enfrentar nas oitavas de final da Copa do Mundo.