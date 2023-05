Portimonense x Benfica ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Português

Equipes se enfrentam neste sábado (13), no Estádio Municipal de Portimão; veja como acompanhar na internet

Portimonense e Benfica se enfrentam na tarde deste sábado (13), às 14h (de Brasília), no Estádio Municipal de Portimão, na cidade de Portimão, pela 32ª rodada do Campeonato Português. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Embalado com três vitórias consecutivas, o Benfica segue na briga pelo título do Campeonato Português. Benfica continua na disputa pelo título do Campeonato Português. Atualmente na liderança, com 80 pontos, os Encarnados possuem uma vantagem de quatro pontos sobre o segundo colocado, Porto.

Já o Portimonense, em 13º com 34, não vence há duas rodadas. Foi derrotado pelo Braga por 4 a 1 e empatou com o Casa Pia em 1 a 1.

Em 49 jogos disputados entre as equipes, o Benfica soma 39 vitórias, contra apenas duas do Portimonense, além de nove empate. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Campeonato Português 2022/23, os Encarnados venceram por 1 a 0.

Prováveis escalações

Benfica: Vlachodimos; ; Aursnes, António Silva, Lucas Veríssimo e Grimaldo; João Neves e Chiquinho; João Mário, Rafa Silva e David Neres; Gonçalo Ramos. Técnico: Roger Schmidt.

Portimonense: Andrew; Carraça, Tomas Arújo, Rúben Fernandes e Adrian Marin; Vitor Carvalho e Aburjania; Manuel Boselli, Pedro Tiba e Souza; Fran Navarro. Técnico: Paulo Sérgio.

Desfalques

Benfica

Julian Draxler, machucado, e Otamendi, suspenso, estão fora.

Portimonense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?