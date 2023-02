Por que Vitor Pereira tirou Arrascaeta contra o Al HIlal, no Mundial de Clubes?

Meia de criação foi substituído no intervalo de jogo, enquanto rubro-negro era derrotado por 2 a 1

Nesta última terça-feira (07), o técnico Vitor Pereira foi muito criticado após a derrota por 3 a 2 contra o Al-Hilal na semifinal do Mundial de Clubes 2022. No intervalo de jogo, quando a equipe perdia por 2 a 1, o treinador optou por substituir o meia Arrascaeta, “cérebro” do time, e colocar o volante Erick Pulgar.

Justamente por isso o português recebeu muitas críticas relacionadas ao fato de que, enquanto era derrotado, o Flamengo precisava de homens de criação, como o uruguaio. A equipe contava com um jogador a menos após a expulsão de Gerson, e a justificativa para a retirada de Arrascaeta partiu disso:

“Eu não tirei o Arrascaeta pela condição física. Nunca tiraria o Arrascaeta 11 contra 11, totalmente fora de questão. É uma equipe com características individuais muito forte, principalmente no âmbito ofensivo. As vezes nos desequilibramos defensivamente. O Gerson e o Thiago dão equilíbrio ao time, com capacidade de marcação e de armar o início das jogadas. Ao intervalo, com um a menos e atrás no placar, o treinador precisa tomar decisões, que são sempre discutíveis”, disse Vitor Pereira.

O técnico conclui que não poderia deixar o volante Thiago Maia no meio-campo solitário, como único homem de marcação, e por isso precisou escolher entre tirar Arrascaeta ou Gabigol. Outra crítica recebida pelo português foi na substituição do outro homem de criação, Everton Ribeiro, aos 23 minutos da segunda etapa. A equipe ainda buscava a virada, mas a área do campo acabou se desestabilizando sem os atletas criativos.

Dois minutos após a saída do camisa 7, o rubro-negro acabou sofrendo o terceiro gol pelo atacante Luciano Vietto, em momento complicado para o Flamengo no jogo. A equipe ainda marcou o segundo com Pedro, mas não foi o suficiente para igualar a partida.

O próximo confronto do Mengo será neste sábado (11), na disputa pelo terceiro lugar do Mundial de Clubes. A equipe espera o clube derrotado entre Al-Ahly e Real Madrid para o jogo que decide o medalhista de bronze da edição de 2022.