Al Ahly x Real Madrid ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Mundial de Clubes

Equipes se enfrentam nesta quarta (8), pelas semifinal da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Com desfalques importantes, o Real Madrid enfrenta o Al Ahly na tarde desta quarta-feira (8), às 16h (de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, da Cazé TV, do Fifa+, e do Globoplay, no streaming, e do GE na internet.

O Al Ahly chega para a semifinal sem qualquer "peso" para a disputa. Isso porque o time passou pelo Auckland City por 3 a 0 na primeira fase, e bateu o Seattle Sounders por 1 a 0 nas quartas de final. Shobeir, Fouad e Tawfik lesionados, continuam desfalcando a equipe.

Do outro lado, o Real Madrid chega com desfalques para o duelo, além de viver um momento instável na temporada. O time espanhol viu o rival Barcelona abrir oito pontos na liderança e passou a ver o Mundial como a oportunidade de virar a página e recomeçar em 2023. Benzema, Militão e Courtois, com problemas físicos, não viajaram com o elenco para a semifinal, mas podem se juntar ao grupo em caso de disputa de uma decisão.

Veja a tabela completa de jogosdoMundialaqui.

Prováveis escalações

Escalação provável do Al Ahly: El Shenawy; Hany, Metwalli, Abdelmonem, Maaloul; Fathi, Dieng, El Solia; Tau, Sherif, Abdel Kader.

Escalação provável do Real Madrid: Lunin; Carvajal, Nacho, Rudiger, Alaba; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr.

Desfalques

Al Ahly

Mostafa Shobeir, Karim Fouad e Akram Tawfik estão lesionados.

Real Madrid

Ferland Mendy (coxa), Eden Hazard (joelho) e Lucas Vazquez (tornozelo), Thibaut Courtois (incômodo muscular), Karim Benzema (coxa) e Eder Militão (virilha) são ausências nos Merengues.

Quando é?