Por que Gerson foi expulso na semifinal do Mundial de Clubes?

Meio-campista foi expulso ainda na primeira etapa na derrota para o Al Hilal

Apelidado de "Coringa" pela torcida do Flamengo, o meia Gerson acabou sendo expulso após tomar o segundo cartão amarelo ainda na primeira etapa do duelo entre Flamengo e Al-Hilal, válido pela semifinal do Mundial de Clubes, disputado no Marrocos. Com a derrota por 3 a 2 e a eliminação, o jogador desfalca a equipe na disputa pelo terceiro lugar, próximo compromisso dos cariocas na competição, a ser disputada contra o perdedor da outra semifinal entre Real Madrid e Al Ahly também no sábado (11).

Logo aos 15 minutos de jogo, o camisa 20 do Rubro-Negro levou um cartão amarelo após um lance na área de ataque, em que o árbitro romeno Istvan Kovacs interpretou que Gerson simulou um pênalti. O lance gerou debate, com alguns torcedores do Flamengo questionando se o meia merecia mesmo o cartão.

Já nos acréscimos da primeira etapa, quando o jogo estava empatado em 1 a 1, o árbitro foi chamado pelo VAR para revisar um lance na área de defesa do Flamengo, e marcou pênalti de Gerson no atacante argentino Vietto, punindo o camisa 20 com o segundo cartão amarelo. Na cobrança, Salem Al-Dawsari marcou seu segundo gol na partida, botando a equipe saudita em vantagem no placar mais uma vez.

Vietto ampliou a contagem para os sauditas no segundo tempo e Pedro descontou no final, quando o Flamengo buscava o empate, mas não havia mais tempo.