Por que Vasco e Palmeiras têm auxiliares e não Barbieri e Abel Ferreira em duelo no Maracanã?

Os auxiliares Maldonado e João Martins estarão na área técnica durante o encontro pela segunda rodada do Brasileirão

Vasco e Palmeiras se enfrentam no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão 2023, em promessa de jogo cheio de emoção. Mas a grande curiosidade serão as ausências de Maurício Barbieri e Abel Ferreira, os respectivos treinadores do Cruz-maltino e Alviverde.

O motivo das ausências é suspensão. Tanto Barbieri quanto Abel foram expulsos na primeira rodada. O técnico vascaíno recebeu o cartão vermelho contra o Atlético-MG, no Mineirão, enquanto o português foi expulso contra o Cuiabá.

Desta forma, quem estará na área técnica serão os auxiliares. Do lado vascaíno, o ex-jogador Maldonado. Pelo Palmeiras, João Martins.