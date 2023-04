Vasco x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (23), às 16h (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar na TV

Vasco e Palmeiras se enfrentam na tarde deste domingo (23), a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o país, exceto Minas Gerais e Santos), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Na Globo, o jogo será narrado por Luis Roberto com os comentários de Caio Ribeiro e Roger Flores. Já no Premiere, Milton Leite estará ao lado dos comentaristas Lédio Carmona e Ricardinho.

Embalado com a vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 1 na rodada de estreia do Brasileirão, o Vasco busca emplacar o segundo triunfo consecutivo. Para o confronto em casa, o auxiliar Claudio Maldonado comandará a equipe no lugar de Maurício Barbieri, expulso contra o Galo.

Já o Palmeiras quer garantir a quinta vitória consecutiva na temporada, após vencer o Cerro Porteño, pela segunda rodada da Libertadores. Murilo, que cumpriu suspensão no meio da semana, retorna, assim como Piquerez, recuperado de lesão.

"O calendário do futebol brasileiro é muito duro e temos que trabalhar a recuperação. Querem jogos intensos e qualidade de jogo, mas o que peço a minha diretoria é que possamos ter três dias de descanso", afirmou o técnico Abel Ferreira, que ainda fez comparação da semana do Vasco e do Palmeiras.

"O Vasco jogou essa semana? Não, né? Teve a semana livre para trabalhar o jogo (risos). É igual? Sinceramente, vocês acham que é igual? Ter uma equipe que tem a semana livre, e outra que tem 2 dias para se recuperar? Agora, isso obriga uma superação dos meus jogadores, que têm sido guerreiros.", completou.

Em 101 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras tem uma vantagem significativa. O Verdão conquistou 50 vitórias, enquanto o Vasco venceu apenas 22 vezes, e houve 29 empates. No último jogo válido pelo returno do Brasileirão de 2020, as duas equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Pumita Rodríguez, Robson (Capasso), Léo, Lucas Piton, Rodrigo, Jair, Andrey, Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul. Técnico: Claudio Maldonado (auxiliar).

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan (Piquerez); Zé Rafael e Gabriel Menino; Artur, López e Dudu; Endrick. Técnico: João Martins (auxiliar).

Desfalques

Vasco

Barbieri, expulso, e Gabriel Dias e Riquelme e De Lucca machucados, são desfalques certos.

Palmeiras

Mayke, Raphael Veiga, Bruno Tabata, Atuesta e Rony seguem fora, enquanto Abel Ferreira, expulso na vitória sobre o Cuiabá por 2 a 1, cumprirá suspensão.

Quando é?