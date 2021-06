Por que Tite foi multado pela Conmebol durante a Copa América 2021?

O treinador do Brasil foi multado em cerca de R$ 24 mil; entenda a razão dada pela entidade

Por mais que a Copa América 2021 já esteja quase no final da fase de grupos, a turbulência dos últimos dias antes do início do torneio ainda respinga em alguns de seus protagonistas. Dessa vez, foi Tite quem sofreu as consequências.

Nesta quinta-feira (24), a Conmebol divulgou, de maneira oficial, que multou o treinador brasileiro em cinco mil dólares (cerca de R$ 24 mil) devido a um comentário feito antes do início da competição.

A decisão foi tomada pelo Comitê Disciplinar da entidade. Os R$ 24 mil serão debitados do valor que a CBF - e consequentemente, seu treinador -, irá receber pela participação na Copa América 2021. Vale lembrar que cada uma das seleções recebem cerca de quatro milhões de dólares (cerca de R$ 19,5 milhões) apenas por participar do torneio.

A razão dada pela Conmebol é um comentário de Tite que passou até despercebido pela mídia especializada, mas não pelo comitê disciplinar.

Em meio ao caos que foram os últimos dias antes do início da Copa América 2021, com mudança de sede e ameaça de boicote por parte da seleção brasileira, o treinador chamou a organização da competição de "atabalhoada".

"Quando um campeonato é feito de forma atabalhoada, rápida, excessivamente, como a Conmebol fez, ela está sujeita a isso. E vai mudar de novo. Vai modificar de novo. Independentemente do país que fosse." comentou o treinador em entrevista coletiva no sábado, dia 12 de junho.

Tal declaração foi enquadrada no artigo 12.2 do Código Penal da Conmebol, que prevê punição a quem "Insultar por qualquer meio a Conmebol, seus oficiais e suas autoridades.", bem como "Comportar-se de maneira tal que o futebol e a Conmebol em particular poderiam ver-se desacreditados como consequência desse comportamento."

Vale lembrar que o atacante boliviano Marcelo Moreno chegou a ser suspenso por um jogo após culpar a Conmebol por ter pego coronavírus em meio à preparação da seleção da Bolívia para a Copa América.