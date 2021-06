Casemiro nega boicote à Copa América e revela a insatisfação: "não pode ser organizada em 10 dias"

Capitão da seleção brasileira deixou claro que atletas nunca pensaram em não disputar o torneio e revela a real satisfação do elenco

A entrevista de Casemiro, depois da vitória diante do Equador, deu margem para várias interpretações. Na ocasião, o capitão da seleção brasileira foi questionado sobre a Copa América e deixou claro que o grupo iria se posicionar depois dos jogos das Eliminatórias, mas ressaltou: "nosso posicionamento todo mundo sabe". Muitoe entendenram que o Brasil não estava disposto a disputar a competição.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Dias depois, no entanto, os atletas em uma manifesto comum, criticaram a organização do torneio, mas afirmaram que jamais pensaram em não disputar a Copa América. Neste domingo (13), em entrevista coletiva, o capitão da seleção brasileira voltou a reafirmar que nunca pensou em boicote e lamentou a organização em tão pouco tempo.

"Em momento algum falamos que não iríamos jogar. Nunca vamos deixar de jogar com a seleção e de honrar essa camisa. Mas não estávamos contentes com a Copa América no Brasil. Somos os atuais campeões. A forma que ela foi apresentada... Uma Copa América tão bonita, uma competição centenária não pode ser organizada em dez dias. Da forma como foi feita, não foi da melhor maneira, da melhor organização possível. Mas respeitamos e estamos aqui para vencer".

Mais artigos abaixo

Neste domingo (13), o Brasil encara a Venezuela, no Mané Garrincha, na abertura da competição. O time de Jose Peseiro, no entanto, está completamente desfigurado por conta da Covid-19. Pelo menos 11 jogadores, dentro eles 8 titulares, não estarão disponíveis.

"Queria agradecer aos doutores que temos e todo o estafe porque não tivemos nenhum caso. Eles são bem chatos e é a verdade: o covid não foi embora. Ele está aí. É delicado. Mas a gente fica chateado pelo espetáculo, uma das coisas que nós tocamos. Em 10 dias fazer uma Copa América assim. Estamos chateados que a Venezuela não esteja com a força máxima. Vamos honrar o jogo".

Atual campeã da Copa América, a seleção brasileira encara a Venezuela, neste domingo (13), às 18h, em Brasília. A partida marca a abertura do torneio.