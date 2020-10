Suárez, Messi e os maiores artilheiros na história das Eliminatórias sul-americanas

O Top 10 da lista não conta com nenhum jogador da seleção brasileira, mas por uma razão mais que especial

Depois de ter sido adiada por causa da pandemia de Covid-19, as Eliminatórias sul-americanas para a de 2022, no Qatar, tiveram seu início neste outubro de 2020.

A competição conta e ja contou com alguns dos maiores nomes da história do futebol, como Pelé e Maradona, mas o formato antigo, com menos jogos, não colocou estes dois gigantes na lista dos maiores artilheiros.

A curiosidade é que, apesar de ser o único país a ter se classificado para todas as edições das Copas do Mundo, o ainda não tem nenhum jogador no Top 10 dos goleadores de todos os tempos. Entretanto, vale lembrar que antigamente a seleção campeã mundial não disputava a Eliminatória - o que ajuda a explicar como alguém como Ronaldo Nazário tenha "apenas" 10 gols na competição, uma vez que o Fenômeno não precisou disputar as Eliminatórias para as Copas de 1998 e 2006.

Romário e Zico, ambos com 11 tentos, são os maiores artilheiros do Brasil na história das Eliminatórias.

Amigos extracampo e ex-companheiros de , Luis Suárez ( ) e Lionel Messi ( ) fazem o duelo particular na artilharia histórica da competição e, inclusive, já deixaram suas marcas nesta edição classificatória para 2022.

Veja o ranking abaixo

10. JOSÉ SATURNINO CARDOZO ( ) - 14 gols

9. DIEGO FORLÁN (Uruguai) - 15 gols

8. JEFFERSON FARFÁN ( ) - 15 gols

7. AGUSTÍN DELGADO ( ) - 16 gols

6. JOAQUÍN BOTERO ( ) - 16 gols

5. IVÁN ZAMORANO ( ) - 17 gols

4. MARCELO SALAS (Chile) - 18 gols

3. HERNÁN CRESPO (Argentina) - 19 gols

1. LUIS SUÁREZ (Uruguai) - 22 gols

1. LIONEL MESSI (Argentina) - 22 gols