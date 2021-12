Por que Richarlison desfalca o Everton até 2022?

Má notícia para a reta final de ano do Everton. Richarlison sofreu uma lesão e não deve defender o clube pelo resto de 2021, só voltando às atividades em 2022. Apesar de não detalhar o tempo, o time inglês colocou o tempo de recuperação em "algumas semanas".

Richarlison se lesionou ainda no primeiro tempo do jogo contra o Crystal Palace, no último domingo (2), que acabou com a derrota por 3 a 1 dos Toffees. No entanto, o brasileiro preferiu ficar em campo, tendo se recusado a ser substituído no intervalo - a troca veio apenas aos 13 minutos do segundo tempo.

"No intervalo nós estávamos pensando em fazer a substituição. Ele estava dizendo: "Não, eu quero tentar!". Mas estava claro para nós que ele não tinha como. A realidade é uma pena porque não queríamos perder outro atacante, já que o Dominic [Calvert-Lewin] continua indisponível", disse o treinador Rafa Benítez em entrevista coletiva pós-jogo.

Por que Richarlison vai ser desfalque do Everton?

Após o jogo, Richarlison passou por exames que constataram uma lesão. Segundo uma nota oficial divulgada pelo clube inglês nesta terça-feira (14), o atacante sofreu uma ruptura na panturrilha, e vai ficar de fora de combate por algumas semanas.

O clube não foi específico no tempo de recuperação, porém, conforme apuração de ge.com, o brasileiro fique parado por um período entre duas a três semanas. Desta forma, eele perderá o resto do ano - que para o Everton significa quatro jogos -, mas existe um otimismo para que ele já possa estar jogando em 14 de janeiro, ou seja, antes da convocação da seleção brasileiro para as próximas duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, quando o brasil joga contra Equador e Paraguai, dias 27 de janeiro e 1 de fevereiro, em Quito e Belo Horizonte, respectivamente.

O Everton, atualmente, ocupa apenas a 14ª colocação na tabela de classificação da Premier League, com 18 pontos conquistados. Na temporada 2021/22, Richarlison tem onze jogos pelo clube de Londres, tendo marcado três gols neste período.