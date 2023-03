Por que o Sport x ABC, pela semifinal da Copa do Nordeste, foi suspenso?

A equipe pernambucana vencia por 1 a 0 quando a partida acabou sendo suspensa na Ilha do Retiro

Era para a Copa do Nordeste conhecer os seus dois finalistas em uma mesma noite de quarta-feira. De um lado o Ceará bateu o Fortaleza, por 3 a 2, em um clássico emocionante e se garantiu na decisão de 2023, mas do outro a definição vai precisar esperar. Isso porque o duelo entre Sport Recife e ACB de Natal precisou ser suspenso devido às condições do gramado da Ilha do Retiro após uma forte chuva.

A interrupção aconteceu no início do segundo tempo, momento em que a pancada de chuva aumentou de intensidade. Dirigentes de Sport e ABC defenderam, em entrevistas concedidas na beira do campo, a suspensão da partida para esta quinta-feira (30). Os próximos passos são aguardar o relatório do árbitro da partida, Dênis da Silva Serafim, e o parecer da CBF sobre quando será disputado os minutos restantes da partida.

Dentro de campo, o Sport foi amplamente superior enquanto a bola esteve em jogo. Contando com um estádio lotado a seu favor, os donos da casa saíram em vantagem logo no início da partida, com um golaço de voleio anotado por Vagner Love.