Ex-Palmeiras e Botafogo busca ofertas no Brasil após saída do Barcelona

Empresários estão à procura de possíveis propostas no futebol brasileiro para definir o futuro de Matheus Fernandes. Ainda não há ofertas pelo atleta

O estafe de Matheus Fernandes pensa no retorno ao Brasil após a saída do Barcelona -- ele teve o seu contrato rescindido na manhã desta terça-feira (29). A ideia dos representantes do atleta de 22 anos é conseguir uma proposta para a sua volta ao país no mercado da bola.

As possibilidades ainda são analisadas, mas já houve um primeiro contato com o Palmeiras, ex-clube do jogador, sobre o seu possível retorno. As conversas foram com o intuito de oferecê-lo. Ainda não há qualquer tipo de tratativa para que o atleta assine contrato no time que defendeu entre 2019 e 2020.

Há a intenção também de conversar com outros clubes do futebol brasileiro sobre uma eventual volta do atleta, vendido por 7 milhões de euros (R$ 32,9 milhões à época) ao futebol europeu há pouco menos de um ano.

Matheus Fernandes tinha contrato com o Barcelona até julho de 2025. Entretanto, ele não teve chances no time comandado por Ronald Koeman e acabou emprestado ao Real Valladolid, também da Espanha. Sem atuações de destaque, teve o contrato rescindido nesta terça-feira. Ele possuía multa rescisória de 300 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão na cotação atual).