Volante ex-Palmeiras e Botafogo entra em lista de dispensas do Barcelona; veja quem mais sai

O Barcelona anunciou na manhã desta quarta-feira (29) que o volante brasileiro, Matheus Fernandes rescindiu o contrato com o clube espanhol. O jogador foi contratado pelo Palmeiras, após boas atuações pelo Botafogo, em 2018.

O volante foi vendido pelo Palmeiras para o Barcelona, em 2019, por 11 milhões de euros (aproximadamente R$ 50 milhões na época), tendo jogado apenas 11 partidas pelo alviverde.

Matheus foi emprestado para o Real Valladolid assim que chegou e só atuou pelo Barcelona por 17 minutos. A decisão de rescindir o contrato com o jogador, foi tomada pela necessidade de cortar os salários da equipe, além disso, o técnico Ronald Koeman já tinha sinalizado que não contaria com o brasileiro.

Além do brasileiro, o Barcelona já tinha anunciado a saída do zagueiro Jean-Clair Todibo, para o Nice da França, que exerceu a opção de compra do jogador. Agora o nome da vez para sair é do lateral esquerdo, Junior Firpo.

O time de Marcelo Bielsa, o Leeds United, deve pagar 15 milhões de euros (cerca de R$ 745 milhões) pelo jogador, o Real Betis clube que revelou o atleta, ficará com 15% da transferência. Firpo é um pedido de Bielsa para a lateral esquerda do time.

Não é a primeira vez que o presidente Joan Laporta precisa controlar os gastos desta forma. Em 2003 quando foi presidente, Laporta precisou rescindir os contratos do goleiro Roberto Bonano e do atacante Dani Garcia para reduzir os gastos naquela temporada. Em 2004, foi a vez do goleiro Robert Enke que precisou sair do clube.

Enquanto isso, o Barcelona corre atrás da renovação do craque Lionel Messi. Além disso, a equipe já anunciou as contratações de Memphis Depay, Eric García, Sergio Agüero e Emerson Royal para a temporada 2021/22.