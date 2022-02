Por que o goleiro titular do Chelsea no Mundial de Clubes pode ser vendido ao fim da temporada?

Goleiro espanhol de 80 milhões de euros (R$ 475,42, na cotação atual), contratado pelo Chelsea em 2018, Kepa Arrizabalaga foi um herói na classificação dos Blues na Copa da Inglaterra e na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa. Ainda que recuperada sua boa fase, o jogador pode estar de saída do elenco na próxima janela de transferências.

Nesta temporada, com a ausência de Mendy em alguns jogos, Kepa conseguiu anotar bons números: são 13 participações em duelos, sendo que em sete destes o goleiro não tomou nenhum gol, considerando a partida contra o Villarreal, na qual entrou já no final do confronto.

A questão principal é: manter dois grandes goleiros felizes, sendo que apenas um atua por jogo, é uma situação complicada. Ainda assim, o técnico Thomas Tuchel conseguiu equilibrar e manter a importância dos atletas em níveis próximos, apesar da maior sequência de jogos de Mendy.

Com a volta do bom futebol demonstrado por Kepa, tanto o clube quanto o jogador podem sair felizes de uma negocição: o Chelsea, que pode lucrar com um dos goleiros mais caros da história, e o espanhol, voltando a ser considerado um atleta em boa fase e com chances maiores em outras grandes equipes.

"Kepa está de volta a jogar em jogos de mais controle. É mais previsível. Você não está muito preocupado. Você está jogando com uma defesa mais sólida e uma base melhor", comentou Rob Green, ex-companheiro de Kepa no Chelsea, à GOAL. "Isso serve para estabilizar um goleiro. Em um nível pessoal, estou entusiasmado por ele. Ele é um grande rapaz e cheio de confiança em si mesmo."

"É gratificante também que ele tenha passado por um momento difícil e tenha superado e crescido por causa disso. Isso o colocará em um bom lugar para o futuro. Foi um grande passo conseguir esta sequência de jogos. Ele está de volta fazendo performances estáveis ​​novamente”, concluiu.

Green ressalta a relação dos goleiros no Chelsea, posição que deixou de ser preocupação para elenco e torcida: "Tenho certeza de que Mendy e Kepa apreciam os talentos um do outro. Eles podem continuar impulsionando um ao outro e prosperar em um ambiente feliz como no departamento de goleiros. Mas, para fazer isso, você precisa gerenciá-lo de cima. Tuchel parece ter feito isso muito bem, porque você nunca pôde reclamar do goleiro desde que ele chegou."

Para uma chance melhor de titularidade, apesar de tantos pontos positivos no Chelsea, talvez Kepa tenha grandes oportunidades fora do clube inglês, tendo um campeão continental como titular, atualmente. Voltando à boa fase, esta é a hora, como citado antes, do espanhol e dos Blues saírem felizes de uma negociação.