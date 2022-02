Thomas Tuchel vai comandar o Chelsea no Mundial de Clubes?

A participação do Chelsea no Mundial de Clubes da Fifa 2021 começou na última quarta-feira (09), quando venceu o duelo sobre o Al-Hilal por 1 a 0, com gol de Lukaku, sob os comandos do assistente técnico Zsolt Low, que ajudou a equipe a garantir a vaga na final do torneio sem a presença de Thomas Tuchel, positivado pela Covid-19.

O treinador dos Blues ainda espera um teste negativo para o coronavírus, de forma que consiga estar presente no duelo contra o Palmeiras, no sábado (12), válido pela final da competição. Low comentou ainda sobre a situação, elogiando a equipe brasileira e esperançoso por uma possível chegada de Tuchel:

“Nós vemos muita paixão e emoção vindo deles, mas boa qualidade técnica em todos os atletas. Eles têm um treinador europeu que traz estrutura para o time com bons jogadores técnicos. Nos últimos dez jogos, não perderam nenhum.”

“Eles estão com bom físico e boa forma. Pelo outro lado, nós estamos com bom físico e boa forma. Estamos preparados. Por isso, espero um bom jogo amanhã. Os espectadores podem desfrutar de um bom jogo.”

“Thomas com certeza vai querer estar aqui. Todo clube quer isso. Esperamos que ele consiga, nós temos 30 horas. Todo teste pode ser negativo e, com um, ele pode voar e se juntar ao grupo”.

Tuchel teve clima intenso com Lukaku, por exemplo, em alguns dias passados, mas manteve o elenco em total foco para, mesmo sem sua presença, garantir vaga na próxima fase da Copa da Inglaterra e do Mundial de Clubes. Em coletiva, Low ainda reforçou que realiza diversas chamadas de vídeo com o treinador no dia a dia, mostrando grande influência do alemão, mesmo à distância.