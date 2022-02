São-paulino, Jorginho foi rejeitado por Palmeiras: "A única lembrança que tenho deles"

Após uma temporada de sucesso com o Chelsea e a seleção italiana, o meia Jorginho poderá adicionar a conquista do Mundial de Clubes em sua galeria de troféus. Para isso, os Blues enfrentam o Palmeiras na final da competição neste sábado (12).

Torcedor do São Paulo na infância, Jorginho nasceu em Santa Catarina, mas se naturalizou italiano quando mais velho. Ainda no Brasil, o jogador contou que já fez testes para as categorias de base do Verdão, mas que não obteve sucesso para entrar no time.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na entrevista coletiva antes do duelo, o jogador disse: "A ligação que tenho com o Palmeiras é que fiz o teste para o time aos 12 anos e não entrei no time. Essa é a única lembrança que tenho do Palmeiras."

"Assim é o futebol. Estamos aqui, 18 anos depois, para disputar a final do Mundial de Clubes contra o Palmeiras e é uma loucura. Tudo acontece por uma razão. Talvez fosse melhor assim."

O meia, além disso, revelou que os Blues estão trabalhando fortemente no processo de motivação do jogadores para a disputa do Mundial de Clubes, principalmente para essa grande final: "Qualquer coisa que eu possa procurar para me motivar e me ajudar e tentar lutar é o que vou fazer."

"Temos tentado conversar com nossos colegas do Chelsea para tentar mostrar o quanto isto é importante, o quanto esse torneio é importante para o futebol brasileiro."

"O técnico nos mostrou um vídeo do Palmeiras saindo do país para dar aos nossos jogadores uma noção da importância dele no Brasil. Estamos trancados dentro do hotel, mas sentindo a energia de uma torcida brasileira e não há nada de negativo. É isso que torna o futebol bonito e ajudar a sentir o ambiente."

Para completar, Jorginho disse que o time está empenhado para conquistar o Mundial de Clubes, tendo deixado de lado o pensamento na Premier League.

"Este é um troféu e um troféu importante em fevereiro no meio da temporada. Queremos isso e não estamos pensando na Premier League agora."

"Isto é um sonho. A sensação é boa. É por isso que todos continuam trabalhando duro e a sensação é boa, e é por isso que continuamos trabalhando."

Palmeiras e Chelsea se enfrentam neste sábado (12), às 13h30, no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, na grande final do Mundial de Clubes.