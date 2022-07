Por que o estádio do Real Madrid se chama Santiago Bernabéu?

Goal analisa por que a casa dos atuais campeões europeus se chama Santiago Bernabéu

O Estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, é um dos melhores estádios de futebol do mundo. O local testemunhou algumas das maiores reviravoltas dos Los Blancos na história da UEFA Champions League ao longo dos anos e continua sendo um dos campos mais formidáveis ​​para se jogar.

Está localizado no coração da cidade de Madrid, no bairro de Chamartin. Atualmente, está em reforma e, uma vez concluído, espera-se que seja uma maravilha arquitetônica que pode atrair visitantes de todo o mundo. Mas por que é conhecido como o 'Santiago Bernabéu'?

Por que a casa do Real Madrid se chama 'Estadio Santiago Bernabéu'?

O estádio tem o nome do ex-jogador de futebol e presidente do Real Madrid Santiago Bernabéu. É construído em parte no terreno de um antigo estádio chamado Chamartin e Villa Ulpina. Bernabéu e Rafael Salgado pegaram um empréstimo do Banco Mercantil e Industrial para comprar o terreno adjacente ao Estádio Chamartin, antiga casa do Real Madrid.

Os arquitetos Manuel Muñoz Monasterio e Luis Alemany Soler deram forma ao estádio que foi inaugurado em 14 de dezembro de 1947, com um jogo entre o Real Madrid e os portugueses Os Belenenses. Mas naquela época o estádio era conhecido como o Nuevo Chamartin ou o Novo Chamartin.

Somente em janeiro de 1955, após a conclusão das primeiras obras de reforma que permitiram o estádio acomodar 125 mil espectadores, a assembléia geral aprovou que o estádio seria conhecido em homenagem ao presidente do clube Santiago Bernabeu.

Quem foi Santiago Bernabéu?

Santiago Bernabéu foi um atacante espanhol que jogou no Real Madrid até 1926. Depois de pendurar as chuteiras, ele se tornaria o técnico do time principal. Em seguida, ele foi nomeado diretor do clube e até trabalhou como assistente técnico.

Após a guerra civil espanhola, o clube estava em ruínas e foi Bernabéu quem começou a reconstruir o clube do zero. Em 1943 foi eleito presidente, cargo que ocupou até sua morte em 2 de junho de 1978.

Ele era um visionário e, no Ambassador Hotel em Paris, ele traçou um projeto que veria os principais clubes do futebol se enfrentarem em um torneio de exibição em nível continental. Posteriormente, a UEFA se interessou e concebeu um torneio chamado Taça dos Clubes Campeões Europeus, que mais tarde foi rebatizada como a moderna Liga dos Campeões.

Durante seu tempo como presidente do clube, o Real Madrid ganhou uma Copa Intercontinental, seis Copas da Europa, 16 títulos da Liga, seis Copas da Espanha, duas Copas Latinas e uma Copa Eva Duarte. Ele deu seu último suspiro durante a Copa do Mundo de 1978 e a FIFA decretou três dias de luto durante o torneio.

Qual é a capacidade do Santiago Bernabéu?

O Santiago Bernabéu pode receber 81.044 torcedores em sua forma atual. No entanto, após a reforma, poderá receber cerca de 85 mil espectadores.

Quais serão as principais características do renovado Santiago Bernabeu?

A remodelação do estádio Santiago Bernabéu é um dos objetivos estratégicos fundamentais do Real Madrid que pretende que o estádio seja utilizado cerca de 300 dias por ano para diversos fins, incluindo concertos, grandes encontros e funções sociais.

Uma característica de destaque será a fachada envolvente do estádio, que consistirá em tiras de aço e listras que podem ser iluminadas e sobre as quais as imagens podem ser projetadas. A nova arena também oferecerá a opção de cobertura do gramado por teto retrátil, característica que garantirá a cobertura de todas as áreas.

Ele também terá uma estufa subterrânea instalada que abrigará o campo retrátil. Isso garantirá que a grama permaneça intacta e ilesa enquanto não estiver em uso.

Prevê-se que custe a Madrid um total de 800 a 900 milhões de euros e está a ser financiado pelo JP Morgan e pelo Bank of America a uma taxa de juros fixa de cerca de 1,53%.