Cazares faz renascer ataque do Corinthians e já lidera em participações em gols

Meio-campista equatoriano deixou o Atlético-MG sob críticas, mas vem sendo peça importante para Mancini no Timão

Na tarde desse domingo (27), o Corinthians conseguiu mais uma importante vitória no Brasileirão. O time de Vágner Mancini bateu o por 2 a 0 e vai subindo na tabela. Um dos destaques do foi o meio-campista Juan Cazares, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Alvinegro. Agora, ele é o jogador do que mais participou de gols nesse Brasileirão.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Em 26 de setembro de 2020, o Corinthians vivia um mau momento na temporada e anunciou a contratação de Juan Cazares, um dos 'rejeitados' por Sampaoli no . A notícia não ficou sem críticas de torcedores do Timão, que se basearam em relatos de suposta "preguiça" do meia do .

Mais times

Três meses depois da chegada do camisa 10 à Neo Química Arena, Cazares tem mostrado seu potencial e feito a torcida corintiana repensar as críticas.

Cazares participou de 13 partidas nesse Brasileirão com a camisa do Timão. Em cinco dessas partidas ele começou como titular e já acumula bons números, levando em conta a situação complicada que estava o Corinthians quando de sua contratação.

O equatoriano participou de cinco gols do Timão até aqui no campeonato brasileiro. A participação em gols é medida pelo número de bolas na rede somado com a quantidade de assistências. Com o tento marcado sobre o , Cazares marcou seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, além disso ele soma quatro assistências.

#Brasileirão 🇧🇷



Em apenas 5 jogos como titular, Juan Cazares assumiu a liderança de participações em gols do @Corinthians no @Brasileirao!



📊 Números no campeonato:



⚔️ 13 jogos (5 titular)

⚽️ 1 gol

🅰️ 4 assistências

⏰ 114 mins p/ participar de gol

🔑 19 passes decisivos pic.twitter.com/c32TxErI00 — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) December 27, 2020

Ninguém no elenco do Alvinegro participou mais diretamente de gols nessa temporada do Brasileirão que o meia do Equador, que está emprestado ao time paulista até 30 de junho de 2021.

Se continuar com esses números e, especialmente, com performances como a da tarde desse domingo, não será surpresa se a diretoria do Corinthians buscar uma extensão do empréstimo ou até mesmo a compra em definitivo do jogador que já deu mostras de grande qualidade no Atlético Mineiro.