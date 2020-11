Lisca bancou 'loucura' no América-MG e vê aposta render na Série B e Copa do Brasil

Lisca recusa propostas de Cruzeiro e Botafogo para dar continuidade ao trabalho feito no Coelho e colhe os frutos em temporada histórica

O América-MG está nas quartas de final da Copa do Brasil pela primeira vez em sua história. Além de eliminar o Corinthians, a vitória garante uma premiação milionário ao clube, quase um terço do que era previsto para as receitas de 2020. Enquanto isso, o time faz uma ótima campanha na Série B do Brasileirão e é um dos favoritos ao acesso à primeira divisão. E tudo isso passa muito pela ‘loucura’ de Lisca, que recusou propostas de times tradicionais para apostar no trabalho que estava sendo feito.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Apesar de algumas boas passagens por clubes espalhados pelo , Lisca era um treinador constantemente chamado para apagar incêndios, geralmente em times que brigavam contra o rebaixamento. Para 2020, o técnico ganhou uma oportunidade no desde o início da temporada, com um objetivo bem claro - o acesso à primeira divisão do Brasileirão - e um planejamento traçado para isso.

Mais times

Então, ao longo da temporada, o Coelho se tornou um dos destaques da e mostrou que subir de divisão era algo palpável. Com isso, Lisca também se valorizou e foi lembrado por clubes tradicionais do futebol brasileiro, mas ainda com a missão de apagar um incêndio que já estava em andamento.

Um desses clubes foi o Cruzeiro, que luta para não cair para a terceira divisão nacional. Segundo o GE, e , ameaçados por um novo rebaixamento para a Série B, ainda tentaram seduzir o treinador, mas também oviram um 'não'.

Mas apesar das propostas mais vantajosas financeiramente ou da possiblidade de defender clubes de maior prestígio nacional, Lisca recusou as ofertas para dar continuidade a seu trabalho no América-MG.

"É um gigante do futebol, um sonho de todo treinador. E continua esse sonho, de trabalhar nos grandes. E o é um desses clubes. Mas tudo tem seu momento, as circunstâncias. Estar no momento certo, na hora certa. Tenho um compromisso forte com o América, com o presidente Salum, um cara que me deu um espaço bem legal, tenho um respeito muito grande”, destacou o treinador à ESPN sobre recusar a oferta do Cruzeiro.

Muitos podem dizer que recusar uma propostas de Cruzeiro ou Botafogo é loucura, mas Lisca está acostumado com este título. Agora, a aposta parece cada vez mais certa.

Na , eliminou o para garantir uma classificação inédita na história do clube rumo às quartas de final do torneio. Com a vaga garantida, o clube já arrecadou R$ 10,6 milhões apenas com as premiações na competição, o que representa 28% das receitas previstas pelo clube no orçamento para 2020, que era de R$ 37 milhões.

Mais artigos abaixo

Além disso, alguns jogadores do elenco também saem valorizados com a campanha do Coelho, como o centroavante Rodolfo, um dos artilheiros do Brasil no ano, o camisa 10 Ademir, que fez boas partidas contra o Corinthians, e o zagueiro Messias, grande destaque defensivo da equipe.

Para coroar a campanha, o América-MG ainda tem grandes chances de garantir o acesso à Série A do Brasileirão e, quem sabe, buscar mais uma heróica classificação na Copa do Brasil. Coisas que só um ‘louco’ poderia imaginar.