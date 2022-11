Por que Meunier, da Bélgica, joga com uma máscara no rosto?

O defensor entrou em campo contra o Canadá, na estreia belga na Copa do Mundo de 2022, e chamou atenção pelo adereço

O vocabulário do futebol brasileiro chama de mascarado o jogador egoísta, que se acha mais do que na verdade é, mas o jogo moderno começa a desafiar este tipo de significado. Com lesões fortes cada vez mais comuns nos rostos dos atletas, tem sido comum vê-los, muitas vezes, usando máscaras de proteção. Foi o caso de Thomas Meunier, da Bélgica, na Copa do Mundo de 2022.

Meunier começou a partida contra o Canadá, a primeira dos belgas no torneio realizado no Qatar, no banco de reservas, mas entrou em campo no segundo tempo. E pisou no gramado usando uma dessas máscaras de proteção, que tem ficado cada vez mais comuns de se ver no futebol profissional. O que levou o defensor de 31 anos a usar o adereço foi uma lesão, mas qual lesão?

Thomas Meunier sofreu uma fratura no rosto durante partida do seu time, o Borussia Dortmund, contra o Hannover 96, pelo Campeonato Alemão. A lesão, sofrida em meados de outubro, chegou a causar temores sobre a sua disponibilidade para a Copa do Mundo. Meunier passou por cirurgia e não tinha voltado a atuar desde então, mas conseguiu se recuperar a tempo de representar a Bélgica no Qatar.