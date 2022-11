Por que Messi no Inter Miami virou um sonho possível para o time de Beckham

Argentino tem contrato com o PSG até meados de 2023; após conclusão do acordo, lenda sul-americana pode voltar às Américas

Pode finalmente ser real desta vez? O sonho de ver Lionel Messi no futebol norte-americano pode se tornar realidade?

Durante anos, parecia impossível. Lionel Messi sempre se sentiu destinado a viver seus anos no Barcelona antes de talvez, se lhe desse vontade, retornar à Argentina. Não havia nada que o chamasse desse modo, nenhuma razão real para largar sua vida e tentar algo diferente.

Mas então aconteceu o verão de 2021. Barcelona atrapalhou seus planos e Messi foi obrigado a partir, e agora o gênio argentino está jogando no Paris Saint-Germain.

Entretanto, apenas um ano e meio depois que ele mudou a dinâmica do futebol mundial indo ao Parc des Princes, o futuro de Messi, novamente, não está claro. Seu contrato termina em 2023, o que vai deixá-lo livre para fazer o que ele quiser.

E de acordo com o Athletic, é mais provável do que nunca que o próximo passo de Messi seja uma transferência para a MLS, a liga de futebol norte-americana. O relatório diz que o Inter Miami está "cada vez mais confiante", tendo realizado numerosas reuniões com o pai de Messi ao longo de vários anos, com as conversas mais recentes se mostrando positivas.

As duas partes só se encontrarão novamente após o término da Copa do Mundo, quando Messi poderá colocar caneta no papel para assinar um pré-contrato com qualquer equipe que ele queira.

Mas pode ser realmente em Miami? Será que a equipe de David Beckham poderia realmente dar o salto para o status de super clube, atraindo uma das maiores estrelas que este esporte já viu?

Getty Images

O clube sempre foi aberto com a admiração por Messi, já que tanto Beckham quanto o co-proprietário, Jorge Mas, foram questionados muitas vezes sobre a ex-estrela da Barça.

"Leo Messi ainda é um dos melhores jogadores do mundo, suas habilidades não diminuíram", disse Mas, em fevereiro. "Acho que, considerando que David (Beckham) tem um relacionamento com ele, se ele deixar o PSG, no momento em que ele o deixar, adoraríamos ver Lionel Messi ser um jogador no Inter Miami e fazer parte de nossa comunidade."

"Isso pode acontecer? Olhe, nós vamos incentivar. Eu sou um otimista de coração. Eu poderia ver isso acontecer? É uma possibilidade".

Beckham acrescentou: "Eu sempre disse que quero os melhores jogadores em nosso clube, jogando com nossa camisa, porque há uma certa expectativa. Infelizmente, às vezes isso pode ser uma coisa ruim. Mas, na maioria das vezes, é uma coisa boa."

"Quando comecei este projeto, as pessoas diziam: 'Este cara está vindo, este cara está vindo, [Cristiano] Ronaldo está vindo, Messi está vindo'. No final do dia, precisamos vencer, seja com os jovens ou com as estrelas".

Entrando na temporada 2023, Miami tem toneladas de opções livres no plantel.

Após a aposentadoria de Gonzalo Higuaín e as possíveis saídas de Alejandro Pozuelo e Rodolfo Pizzaro, o clube poderia usar as três vagas nas contratações deste inverno, o que lhes permitiria assinar com três jogadores de destaque.

Um deste poderia ser Messi, enquanto os outros poderiam, hipoteticamente, ser praticamente qualquer um no mundo que quisesse jogar com a lenda ou vice-versa.

Não que a MLS não mantenha um pé atrás para permitir que qualquer equipe assine com Messi, mas, em termos das regras como são estabelecidas, Miami pode conseguir.

Mas só porque eles "poderiam" fazer isso, não significa que, de fato, "possam" fazê-lo. A parte mais difícil não é dar condições a Messi, mas sim convencê-lo a aderir.

Todos os grandes clubes do mundo adorariam contratá-lo, incluindo seu antigo clube, mas o que será preciso para conseguir isso?

Getty/GOAL

Bom, Miami oferece várias coisas que a maioria dos clubes europeus não conseguem. Eles dão uma cultura fortemente influenciada pela América do Sul em uma grande cidade que Messi e sua família têm visitado com frequência.

Há também o fato de Miami ser um voo muito mais curto de volta para a Argentina do que qualquer outro lado europeu, o que poderia lhe permitir passar mais tempo com a família e, muito possivelmente, estender sua carreira internacional com a Argentina por mais alguns anos com menos desgaste relacionado a viagens.

"Sempre disse que tenho a impressão de que gostaria de aproveitar a experiência de viver nos Estados Unidos, de viver nessa liga e nessa vida", disse o argentino ao La Sexta, em 2020, "mas se isso vai acontecer ou não, não sei".

Acredita-se amplamente que Miami é o único clube MLS que poderia realmente atrair Messi. Não se pode anular os clubes de Los Angeles e talvez, ainda, os astros David Villa e Thierry Henry pudessem dar uma boa palavra para o argentino ir a Nova York.

Mas, de forma realista, Miami é a cidade e o clube que faz mais sentido para Messi, com todas as outras equipes da MLS em pé para se beneficiar de sua hipotética chegada. Uma maré crescente levanta todos os barcos, e a onda de maré trazida pela "Messimania" seria maciça.

Este movimento, para Messi, seria também um legado, não que suas necessidades de levantamento fossem maiores. Entretanto, se houvesse mais uma fronteira a ser conquistada após dominar tanto a Europa quanto a América do Sul, seriam os Estados Unidos.

Como Beckham antes dele, a chegada de Messi poderia legitimamente mudar a trajetória do futebol norte-americano.

Getty

Você pode até argumentar que sua chegada teria um impacto ainda maior do que seu futuro chefe, Beckham, em potencial. Com a construção do futebol norte-americano rumo à Copa do Mundo de 2026, a chegada de Messi na MLS elevaria a liga para uma nova estratosfera.

Sim, a MLS tem sido o lar de estrelas como Henry, Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney e Andrea Pirlo, entre outras lendas.

Mas é de Lionel Messi que estamos falando. Ele é simplesmente diferente. O futebol estadunidense não viu nada parecido desde que Pelé andava pelo campo jogando pelo New York Cosmos, 50 anos atrás.

E é por isso que este acordo pode fazer sentido para todos os envolvidos. Em Messi, Miami consegue a assinatura icônica para empurrá-los cada vez mais para perto de competir com a elite mundial.

E em Miami, Messi consegue um lugar de luxo que pode lhe permitir acrescentar mais uma grande conquista ao seu currículo quase inigualável, talvez fazendo o que Pelé não conseguiu: fazer com que os Estados Unidos se apaixonassem verdadeiramente pelo futebol para sempre.

Haverá muita discussão sobre o futuro de Messi nos próximos meses. Já vimos como foi um verão de Messi durante sua saída de Barcelona, e parece que podemos estar caminhando para a parte dois.

A especulação correrá desenfreada, pois os clubes de todo o mundo estarão ligados a ele à medida que o seu contrato se desvanecer.

Será que agora é o momento certo? Miami pode realmente conseguir isso? A resposta virá nos próximos meses. Mas este é claramente um sonho que pode se tornar realidade.