Quanto tempo Ansu Fati vai ficar longe dos gramados por conta da lesão?

Jovem atacante do Barcelona se contundiu no duelo contra o Real Betis e deve desfalcar o time de Ronald Koeman por, no mínimo, um mês

Nesse sábado (7), o conseguiu uma importante vitória em LaLiga, ao mesmo tempo, porém, perdeu um de seus principais jogadores dessa temporada. O jovem Ansu Fati deixou o jogo no intervalo da goleada do Barça sobre o Betis por 5 a 2. O problema de saúde foi confirmado pelo clube e o camisa 22 deve ficar, no mínimo, um mês fora dos gramados, porém, esse tempo pode ser ainda maior.

Pouco tempo depois do apito final do duelo entre Barça e Betis, o clube catalão anunciou em suas redes sociais a lesão do jovem atacante. O anúnciou revelou que o jogador sofreu uma ruptura do menisco do joelho esquerdo.

Ao final do jogo, o técnico Ronald Koeman foi perguntado a respeito do motivo de Fati ter saído no intervalo e ele citou um "desconforto".

"Ele estava sentindo um desconforto no intervalo e nós não queríamos arriscá-lo. Esse foi o motivo da sua substituição", declarou Koeman, que para o lugar de Fati colocou Messi em campo.

De acordo com o clube, ainda não foi decidido qual tratamento será aplicado em Fati. Ainda será decidido se o jovem passará por procedimento cirúrgico, ou não.

De qualquer forma, por se tratar de uma lesão em uma parte fundamental do "amortecimento" de impactos do joelho, as primeiras previsões que aparecem apontam o atleta de 18 anos de fora dos gramados por, no mínimo, um mês.

Caso seja feita a cirurgia, existe a possibilidade de Ansu Fati desfalcar o Barça por até três meses.

Quando comunicar qual tratamento será feito no jogador, o Barça também deve ter uma previsão mais precisa a respeito do tempo de recuperação. De qualquer forma, é uma baixa importante no elenco culé, que começava a ver a promessa se tornar realidade após cada jogo.