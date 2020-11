Messi decide e mostra para Koeman que não pode ser poupado no Barcelona

Camisa 10 e capitão do Barça começou no banco contra o Betis; ele entrou no intervalo, fez dois gols e foi eleito o melhor em campo

Quando a escalação inicial do para o duelo contra o Betis, neste sábado (7) foi divulgada, uma notícia pegou todos de surpresa: Leo Messi ficou no banco de reservas como uma opção para Ronald Koeman. Foi a primeira vez em mais de um ano que o argentino ficou entre os suplentes do Barça.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O motivo para o treinador holandês barrar o melhor jogador do elenco seria dar descanço ao camisa 10 e capitão do time. Até o início da partida entre Barcelona e , Messi tinha disputado todos os minutos da equipe blaugrana na temporada 2020/21.

Mais times

"Ele atuou muitos jogos. Koeman já disse: se você não está 100%, é melhor você iniciar no banco", disse o assistente técnico do clube, Alfred Schreuder, antes da partida. "Messi é um grande jogador, mas temos outros grandes jogadores que precisamos dar tempo de jogo".

Foto: Getty

Para o duelo deste sábado, Koeman escolheu Ousmané Dembélé (anotou o primeiro gol do time), Ansu Fati e Antoine Griezmann (perdeu um pênalti no primeiro tempo) como titulares do ataque blaugrana. Messi entrou no intervalo da partida, quando o placar marcava 1 a 1, no lugar de Fati.

Então, o show de Messi começou. Ainda aos três minutos do segundo tempo, o argentino fez um corta luz decisivo na grande área para Griezmann se redimir e marcar o segundo gol do Barcelona após cruzamento de Jordi Alba.

Aos 16 minutos, mais um pênalti foi marcado para o Barça - Aissa Mandi foi expulso no lance. Desta vez, o argentino pegou a bola e marcou o seu sexto gol oriundo de penalidades máximas na temporada (cinco pelo clube, um pela seleção).

Na reta final da partida, aos 37, o primeiro gol de Messi com a bola rolando em 2020/21. O argentino recebeu um bom passe de Sergi Roberto e soltou uma bomba para superar Claudio Bravo. Ainda teve tempo para Pedri marcar mais um para o time catalão. Fim de jogo: Barcelona 5 x 2 Betis.

Mais artigos abaixo

Com apenas 45 minutos em campo, Messi mostrou o quão decisivo é para o time do Barcelona e que não pode ser poupado, mesmo após uma longa sequência de partidas consecutivas. De quebra, o craque seis vezes melhor do mundo foi escolhido o melhor jogador da partida.

Messi acumulava uma sequência de 31 jogos consecutivos como titular do Barcelona, contando a temporada passada e a atual. A última vez que ele foi barrado havia sido no dia 21 de setembro de 2019, na derrota do Barcelona para o Granada, por 2 a 0.