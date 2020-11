Messi desabafa: "estou cansado de ser o problema de tudo"

A fala do argentino vem depois de críticas do ex-agente de Griezmann, acusando o camisa 10 de dificultar a adaptação de seu cliente no Barcelona

Mais uma polêmica para o conturbado ano de Lionel Messi nos bastidores do . Após receber críticas do ex-agente de seu companheiro Antoine Griezmann, o argentino desabafou aos repórteres em seu retorna para a .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Depois de toda a questão envolvendo o futuro de Messi, o "fico, não fico" e a crise do Barça, o argentino ainda foi alvo de declarações em tom de acusação vindas de Eric Olhats, ex-agente de seu companheiro de equipe. Na terça-feira (10), Olhats, aparentemente tentando livrar Griezmann das críticas por seu desempenho fraco na última temporada, jogou todo o peso da situação para cima de Messi.

Mais times

"Antoine chegou a um clube com sérios problemas, onde Messi controla tudo. Ele é imperador e monarca e não viu com bons olhos a chegada de Antoine. A atitude de Messi foi deplorável, ele o fez sentir. Sempre ouvi aooAntoine dizer que não tinha problemas com Messi, mas nunca o contrário. É o regime do terror. Ou você está com ele, ou está contra ele”, disse à France Football.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

O agente disse, ainda, que Messi "criou um verdadeiro trauma por uma adaptação mais que negativa e algo assim deve ter deixado sua marca". Segundo ele, tudo e claro e evidente nesta situação em que dá a entender que Messi é o grande vilão.

Na chegada de volta à Barcelona, depois de disputar dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, Messi foi cercado por repórteres, ainda no aeroporto, onde era aguardado por sua esposa, Antonella Roccuzzo.

Mais artigos abaixo

"Estou cansado de ser sempre o problema de tudo", disse, sucinto o argentino sobre as acusações de Olhats direcionadas a ele, se mostrando claramente irritado com toda a situação que está vivendo.

Antes de deixar o aeroporto, quando entrava no carro, Messi ainda reclamou da presença dos repórteres que o aguardavam. "Além disso, depois de 15 horas lá em cima, eu chegou e me encontro com os fiscais", disse.