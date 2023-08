Por que Messi passou a comemorar seus gols no Inter Miami imitando heróis da Marvel

O craque argentino mudou a forma de celebrar depois que rumou para o futebol dos Estados Unidos

Lionel Messi está diferente. Não apenas neste seu impressionante início de passagem pelo futebol dos Estados Unidos, representando o Inter Miami. Que o argentino está com o espírito bem mais leve após enfim ter conquistado a Copa do Mundo pelo seu país, todo mundo sabe. Mas é algo que passou a ser percebido até nas comemorações de seus gols.

Ao longo de toda a sua carreira, os dedos levantados para o céu foram a celebração mais comum do argentino. Houve exceções, claro, como a corrida ensandecida após estufar as redes do Manchester United na final da Champions League de 2011 ou a icônica celebração mostrando sua camisa do Barcelona para a torcida do Real Madrid. Mas o agradecimento divino, com os braços arqueados para o alto, foram a marca registrada. No Inter Miami, contudo, a história tem sido diferente.

Messi já comemorou gol estendendo o braço para a frente, com mãozinha de playmobil (querendo segurar algo, no caso), e também de braços cruzados junto ao peito, como visto na saudação do povo de Wakanda, país fictício onde mora o herói Pantera Negra, da Marvel. Através das redes sociais, Antonella Roccuzzo, esposa do craque, confirmou que as novas celebrações são uma referência aos heróis da Marvel.

“De Asgard a Wakanda”, escreveu Antonella nos Stories de sua conta de Instagram ao postar imagem do marido fazendo as duas comemorações. A comemoração com “mão de playmobil” na verdade foi uma referência a Thor, repetindo a ação do deus nórdico ao chamar o seu martelo Mjolnir, enquanto a saudação wakaniana foi uma clara referência aos filmes do Pantera Negra. De acordo com a emissora argentina TyC Sports, Messi vem comemorando seus gols desta forma para divertir seus filhos.