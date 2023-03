Messi e Argentina resistiram às tentações e agora celebram o maior do futebol

O primeiro jogo dos argentinos após o título mundial foi marcado por um grande clima de festa no Monumental de Nuñez

Amistosos de seleções não costumam movimentar grandes emoções no futebol do Século XXI. Ao menos quando falamos sob o ponto de vista dos grandes times. O jogo entre Argentina e Panamá entra como exceção aí. Tudo bem que a partida, vencida pelos atuais campeões do mundo por 2 a 0, foi um mero detalhe, um bônus, mas o repaginado Monumental de Nuñez, o novo maior estádio do continente, foi palco para uma verdadeira festa. Uma festa movida pela sensação de gratidão, amor e felicidade.

Foi o primeiro jogo da Argentina desde o título mundial conquistado, nos pênaltis, sobre a França, no Qatar. Lionel Messi, grande protagonista do Tri, já havia sentido o carinho de seus compatriotas nas efervescentes celebrações que tomaram as ruas de Buenos Aires em dezembro de 2022, mas este novo retorno ao seu país natal mostrou que valeu a pena ter resistido todas as tentações que poderiam lhe ter levado a um caminho completamente diferente, de afastamento da Argentina. Hoje, pela primeira vez em sua história, Messi é mais amado pelo que faz em sua seleção do que pelos torcedores de seu clube.

Se a torcida do PSG lhe trata com vaias na Europa, aqui na América do Sul uma multidão de argentinos se aglomerou na frente de um restaurante apenas porque Messi estava lá. O jejum intermitente de amor entre torcida e o camisa 10, em meio às seguidas decepções do passado, se encerrou com o título da Copa América sobre o Brasil, no Maracanã, em 2021, e virou de vez um banquete afetivo depois do que aconteceu no Qatar. As cenas dentro do Monumental de Núñez (antes, durante e depois de a bola rolar contra os panamenhos) também demonstraram o carinho da Argentina para Messi e de Lionel para os argentinos – com direito até a conversinha fiada na hora de bater escanteio.

Getty Images

Lionel Messi deixou a Argentina quando tinha 13 anos. Passou toda a adolescência e a maior parte de sua vida adulta em Barcelona e, em inúmeras vezes, tentaram fazer com que ele optasse pela naturalização espanhola e pela seleção do país ibérico. Decidido desde sempre, Messi recusou todas as investidas pelo sonho de representar a seleção argentina.

As seguidas decepções esportivas, algumas delas enquanto a Espanha conquistava os seus maiores títulos entre 2008 e 2012, o fizeram repensar a parceria com a Albiceleste e Lionel chegou a anunciar aposentadoria do selecionado, após a derrota para o Chile na final da Copa América de 2016. Acabou mudando de ideia. E após resistir a várias tentações, Messi e os argentinos puderam, enfim, viver o que há de melhor e maior no futebol: a felicidade e a sensação de gratidão eterna que um grande título, como o da Copa do Mundo, lhe entrega. Messi ainda fez um golaço e falta, o tento de número 800 em sua carreira. Cenas de um final feliz.