Quem é Antonella Roccuzzo? Veja tudo o que você precisa saber sobre a mulher de Lionel Messi

O craque do PSG é casado e tem três filhos com a companheira de muitos anos, também natural de Rosario

Após a vitória da Argentina sobre a França nos pênaltis, uma cena chamou atenção dos torcedores. Lionel Messi, ainda dentro de campo, procurava a sua família pois queria comemorar o tão sonhado título ao lado deles. Nada é mais forte do que seu relacionamento com Antonella Roccuzzo, que cresceu na Argentina e com quem tem três filhos.

Mas quem é Antonella Roccuzzo e como ela conheceu o vencedor de sete Bolas de Ouro? Isto é o que nós sabemos sobre ela.

QUEM É ANTONELLA ROCCUZZO?

Roccuzzo nasceu em Rosario, como Messi, e é prima de Lucas Scaglia, um dos amigos de infância do argentino. Eles se conhecem desde pequenos e já foi divulgada uma imagem em que ambos aparecem na mesma foto com 10 anos de idade.

Diario La Capital

Messi tinha fama de tímido, especialmente quando era mais jovem, mas sempre disse que Antonella teve uma relação especial, visitando regularmente a casa de seu amigo Lucas, com a intenção de vê-la.

A post shared by Leo Messi (@leomessi) on May 1, 2016 at 7:46am PDT

Antonella foi para a faculdade na Argentina, estudar odontologia antes de mudar para comunicação social e, em seguida, mudou-se para Barcelona para viver com Messi. Não está claro se ela continuou a estudar ou ficou com a educação de seus três filhos: Thiago, Mateo e o caçula, Ciro.

Segundo o Infobae, a relação amorosa entre ambos começou a surgir quando Messi voltou a Rosario para mostrar seu apoio para Antonella após a morte de uma de suas amigas em um acidente de carro. Diz-se que aconteceu em 2007, mas a sua relação permaneceu no âmbito privado durante vários anos.

De um modo geral, Antonella se manteve longe dos holofotes por um tempo, mas agora mantém sua conta do Instagram aberta e publica imagens com o marido e filhos com frequência.

Ela também é amiga de Sofía Balbi - mulher de Luis Suárez e Daniella Semaan - mulher de Cesc Fàbregas.

Na Copa do Mundo de 2014, Antonella esteve presente no Estádio do Maracanã para assistir à partida entre Venezuela x Argentina. Seu marido não marcou nenhum gol, mas a seleção saiu vitoriosa com o placar de 2 a 0, avançando para a semifinal da Copa América.

Sempre presente, Antonella tem um papel fundamental na vida pessoal e profissional de Messi. Grande apoiadora, no último domingo (18) não foi diferente e, após a vitória sobre a França, ela compartilhou uma foto no Instagram ao lado do marido, filhos e taça da Copa do Mundo.

"Campeões do Mundo. Nem sei como começar... que orgulho imenso a gente sente por você Leo Messi", escreveu na legenda.

QUANTOS FILHOS TEM MESSI?

Leo e Antonella têm três filhos: Thiago, de 10 anos de idade, nascido em 2 de Novembro de 2012; Mateo, de sete anos, nascido em 11 de setembro de 2015, e o caçula Ciro, que nasceu em 10 de março de 2018 e tem seis.

Messi tem tatuagens em seu corpo em homenagem aos seus filhos, além de seus nomes escritos nas suas chuteiras. Orgulhoso, o pai também compartilha várias fotos com eles em seu perfil do Instagram.

Juntos por 15 anos e com três filhos, Messi e Roccuzzo se casaram no dia 30 de junho de 2017, em Rosario, na Argentina, com diversos grandes jogadores presentes.