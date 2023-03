Por que Lelê, futuro reforço do Fluminense, comemora fazendo o L com a mão?

Reforço do Flu para a temporada 2023 viraliza entre torcedores com o gesto "Faz o L" após marcar um gol. Entenda o significado

Lelê é um dos reforços do Fluminense para a temporada 2023, sendo o artilheiro do Campeonato Carioca, atuando pelo Volta Redonda, com nove gols. Contratado por empréstimo até o final do ano, o atleta assinou com o clube das Laranjeiras com opção de compra de cerca de R$ 4 milhões. O goleador mostra muita competência na grande área, empilhando gols e repetindo a famosa comemoração do "L" com a mão que é uma de suas marcas registradas.

O sinal do "L" vem sendo visto constantemente no estadual e virou mania entre os torcedores. Mas afinal, por que o atacante celebra os seus gols deste jeito?

A comemoração viralizou e pode ser confundida com o significado do gesto de Germán Cano, seu novo companheiro de clube, que celebra os seus gols homenageando seu filho, Lorenzo, usando a inicial de seu nome quando marca gols.

Apesar da coincidência, os significados não estão relacionados. A comemoração de Lelê é na verdade em alusão à letra inicial do seu próprio nome de batismo, que é Leanderson.

Fazendo muito o L pelo Voltaço

Na temporada 2023, Lelê já marcou dez gols em 10 partidas. Além disso, ele é o artilheiro do Campeonato Carioca com 9 gols, desbancando atacantes renomados como Cano e Pedro. Dos nove gols marcados pelo goleador no estadual, três foram contra os times da Série A. Ele balançou a rede na derrota por 2 a 1 para o Botafogo, no triunfo por 2 a 1 sobre o Vasco e na vitória simples em cima do Fluminense. Ele ainda marcou duas vezes contra o Audax, duas contra o Resende e mais duas contra o Bangu. O outro tento foi em um confronto contra o Falcon, pela primeira fase da Copa do Brasil.