Por que Germán Cano comemora seus gols fazendo um “L” com as mãos?

Artilheiro contratado pelo Fluminense viraliza entre torcedores com o gesto "Faz o L" após marcar um gol. Entenda o significado

Germán Cano é uma das gratas novidades do Fluminense para a temporada 2022. Livre no mercado após deixar o Vasco da Gama, o argentino assinou com o clube das Laranjeiras por dois anos e continua mostrando muita competência na grande área, empilhando gols e repetindo a famosa comemoração do "L" com a mão que é uma de suas marcas registradas.

O sinal do "L" continua vem sendo vista desde os gols marcados na conquista do Campeonato Carioca - incluindo na decisão contra o Flamengo. O gesto virou mania entre os torcedores do Vasco, em sua época como jogador do Cruz-maltino, e agora já tomou também os tricolores. Mas afinal, por que o argentino celebra os seus gols deste jeito?

A comemoração viralizou no Twitter, com a tag “Faz o L”, e pode ser confundida com a forma que Antoine Griezmann, francês do Atlético de Madrid, celebra os seus gols (colocando a mão na testa, com o sinal de L).

Apesar da coincidência, os movimentos não estão relacionados. A comemoração de Griezmann é na verdade inspirada em um dos emotes de Fortnite, fenômeno do mundo dos jogos. A dança “Take the L” (algo como “Aceite a derrota”) é usada para provocar adversários quando eles são eliminados no game.

No caso de Germán Cano, a explicação é bem mais simples - o artilheiro costuma homenagear seu filho, Lorenzo, usando a inicial de seu nome quando marca gols.

Em entrevista à Vasco TV, o atacante revelou o significado do gesto:

"Sempre que faço um gol dedico ao meu filho, Lorenzo. É a minha felicidade. Sempre dedico a ele porque enche meu coração e minha alma, é sempre lindo um pai dedicar um gol ao seu filho", disse Cano.

Quem é o filho de Germán Cano?

O pequeno Lorenzo Cano Otero nasceu em 13 de julho de 2018, fruto do relacionamento de Cano com a esposa, a também argentina Rocío Otero. Ele nasceu na Colômbia, quando o artilheiro ainda atuava com as cores do Independiente Medellín – seu último clube antes de chegar ao Vasco.

Com a fama do pai e do "L", Lorenzo também se tornou célebre entre os ex e atuais companheiros de time de Germán, tanto no Vasco como no Flu: é comum ver jogadores interagindo com 'LoLo', apelido carinhoso dado ao menino.

Fazendo muito o L pelo Flu

Nesta temporada 2022, a torcida tricolor tem visto muitos “L” nas mãos de Germán Cano. Afinal de contas o argentino tem sido o principal goleador da equipe treinada por Fernando Diniz. Até o momento, considerando todas as competições, foram 34 gols em 60 jogos, sendo o tento mais recente o anotado contra o Juventude, pela 28ª rodada do Brasileirão de 2022.