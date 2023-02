Jogador, de 25 anos, tem sete gols em sete partidas pelo estadual e já foi algoz de Botafogo, Vasco e Fluminense

Em um campeonato recheado de goleadores, um nome simples e até então desconhecido está chamando a atenção. Lelê, do Volta Redonda, já marcou sete gols e é o artilheiro do Carioca, desbancando atacantes renomados como Cano e Pedro.

Dos sete gols marcados por Lelê no Carioca, três foram contra os times de maior investimento. Ele balançou a rede na derrota por 2 a 1 para o Botafogo, no triunfo por 2 a 1 sobre o Vasco e na vitória simples em cima do Fluminense. Ele ainda marcou duas vezes contra o Audax e duas contra o Resende.

Devido ao destaque, Lelê tem atraído interesse de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás e o Cuiabá, por exemplo, já fizeram consultas ao jogador. E, recentemente, o Vasco avançou na contratação do atleta para o restante da temporada.

Quem é Lelê, atacante do Volta Redonda que pode reforçar o Vasco?

Volta Redonda

O nome de batismo é Leanderson da Silva Genésio e tem 25 anos. Ele iniciou no Itaboraí Profute e está na segunda temporada no Volta Redonda, tendo chegado ao clube após ser observado mais de perto na Copa Rio, quando defendeu o Maricá.

Após primeiros meses, quando passou até por um período sem gols, o futuro ficou indefinido e o próprio Lelê pensou em deixar o clube, mas as partes conversaram, a diretoria passou confiança e o atacante permaneceu para 2023.

Até aqui são 57 jogos, 22 gols marcados, tendo sido um dos destaques da equipe também na Série C no ano passado – foram sete gols em 20 partidas. Antes de chegar por empréstimo na última temporada, ele teve uma breve passagem pelo Maricá, entre 2020 e 2021, marcando 15 gols em 36 jogos.

Seu contrato inicial com o Voltaço ia até dezembro de 2021. Depois, o clube anunciou a renovação do empréstimo até o fim do Cariocão. Na assinatura do novo vínculo com o Itaboraí Profute, clube da quinta divisão do Rio com o qual Lelê tem contrato até maio de 2026, sua multa rescisória aumentou: subiu de R$ 1,5 milhão para R$ 4 milhões para o futebol brasileiro; para o exterior, é de 8 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões).