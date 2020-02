Os recordes pelo Barcelona mostram: Ansu Fati é um jogador especial

Após anotar dois gols contra o Levantes, jovem segue em busca de mais recordes

Com 17 anos completos em outubro, Ansu Fati mostrou porque foi o segundo jogador mais novo a estrear pelo . No último domingo (2), o jovem foi escalado como titular em partida contra o , válida pela 22ª rodada da . A chance foi dada ao jovem após as lesões de Suárez – que desfalcará o Barcelona por um bom tempo – e de Dembélé. E quem pensa que a pouca idade seria um problema, se enganou.

Com os dois gols marcados – as duas assistências foram de Messi – o atacante se tornou o jogador mais jovem a conseguir tal feito na liga espanhola, superando Juanmi Jiménez, que havia anotado seu doblete com 17 anos e 115 dias. Mas isso não é tudo.

— 30’ Gol de Ansu Fati

(assistência de Messi)

— 32’ Gol de Ansu Fati

(assistência de Messi)



QUE DUPLA! 💥 pic.twitter.com/OppTVPCjyZ — Messi (@PortalMessi) February 2, 2020

Em agosto do ano passado, ele já havia se tornado o terceiro jogador mais novo a anotar um gol na história do campeonato espanhol, com 16 anos e 304 dias, sendo superado apenas por Fabrice Olinga (Málaga) e Iker Muniain ( Club). Além disso, ele se tornava o mais jovem a marcar um gol na competição pelo Barcelona, deixando para trás ninguém mais ninguém menos do que Lionel Messi, que havia balançado as redes após completar 17 anos.

Os recordes não param por aí

Como se os números já não fossem impressionantes o bastante, a promessa catalã também bateu recorde na competição de clubes mais importante do mundo: a . Fati já é o artilheiro mais jovem da história da competição, marcando seu primeiro gol com 17 anos e 40 dias, em partida contra a .

🏅 NOVO RECORDE



🤩 @ANSUFATI: o jogador mais jovem a marcar um gol na história da @ChampionsLeague. Parabéns! 🙌



🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/SSg4MaosmA — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) December 10, 2019

Agora, o atacante vai em busca de fazer história da , nesta quinta-feira (6), em partida contra o . Ele vai em busca de seu primeiro gol na competição, visto que jogou outras duas partidas pelo Barcelona na copa, mas não conseguiu marcar.

Agora, frente as lesões de Suárez e de Dembéle e do bom entrosamento que Fati vem mostrando ter com Messi e Griezmann, o jogador deverá ter mais oportunidade na equipe titular e assim, mais recordes podem vir por aí.