Xeque do Qatar, dono do PSG, não quer vender Neymar; negociações são 'teatro', diz Le Monde

Jornal francês assegura que os políticos do país do Oriente Médio não querem manchar sua reputação vendendo o jogador

O se tornou um clube-estado. As decisões do dia-a-dia são tomadas pelas pessoas em Paris, mas as mais importantes para o clube são de responsabilidade dos governantes do Qatar. Diferentemente dos outros clubes europeus, as ordens dadas ao Paris Saint Germain tem implicações geopolíticas. Quando compraram Neymar foi, na realidade, uma forma de fazer publicidade e deixá-lo sair do clube também seria uma forma de expôr o país, desta vez negativamente. Por isso, segundo o Le Monde, os governantes qataris não querem vender Neymar.

O jornal francês assegura que o emir do Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, não tem intenção alguma em vender o brasileiro. Ainda segundo o Le Monde, ele já teria comunicado o presidente do PSG Nasser Al Khelaifi e o diretor esportivo Leonardo.

O diário vai além e diz que as negociações ao longo das últimas semanas não passam de um teatro. O clube sabe que o jogador quer sair e por isso está brincando com o interesse de vários clubes, principalmente e . Enquanto nada se define, Thomas Tuchel segue sem poder contar com seu camisa 10.

A publicação afirma que o Paris Saint Germain quer se mostrar para o mundo como um clube grande e para isso não quer aceitar os caprichos de um jogador, por mais midiático que ele seja. Creem também que deixá-lo sair seria uma falta de respeito com outro clubes e que se querem colocar-se no topo dos times do mundo não podem ser somente um “lugar de passagem” para Neymar. Além das consequências desportivas, já que uma possível saída de Neymar faria com que o PSG perdesse muito do seu poder ofensivo e ter ele no elenco seria positivo para a equipe. Mesmo contra a vontade do brasileiro.