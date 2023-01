Por que Gerson tem o apelido de Coringa no Flamengo?

Volante ganhou o apelido em sua primeira passagem no Rubro-Negro, em 2019

O Flamengo anunciou nesta terça-feira (3) o retorno do volante Gerson, que estava no Olympique de Marselha desde a temporada de 2021, quando deixou o clube Rubro-Negro.

Um dos grandes destaques da equipe que conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2019, comandada por Jorge Jesus, Gerson caiu nas graças da torcida Rubro-Negra, e conquistou o apelido de "Coringa".

O apelido de Coringa deu-se pela facilidade de Gerson de se adaptar a qualquer setor do gramado em sua passagem pelo Flamengo, sendo chamado pelo apelido até pelo técnico Jorge Jesus, o que ajudou a espalhar entre os torcedores.

A popularidade do apelido "Coringa" aumentou ainda mais com a música "Coringas do Flamengo", de MC Poze, que embalou o time na campanha dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2019.