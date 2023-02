Jogador já brilhou na Copa do Mundo pela Arábia Saudita e é algoz do Fla no Mundial de Clubes

Salem Al-Dawsari é o camisa 10 do Al Hilal que fez dois gols para o time árabe contra o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes de 2022. O jogador de 31 anos brilhou contra a Argentina na Copa do Mundo ao marcar um dos gols da vitória da Arábia Saudita. Ele também deixou sua marca contra o México, mas perdeu um pênalti contra a Polônia no torneio.

Vale ressaltar que o jogador árabe também marcou diante do Flamengo no duelo de 2019, válido pela semifinal do Mundial. Assim como aconteceu em Marrocos, o clube saudita saiu na frente, com gol de Al Dawsari. Na ocasião, o atacante marcou aos 18 minutos do primeiro tempo.

Quem é Salem Al Dawsari, atacante do Al Hilal que fez gol no Flamengo em 2019 e 2023 no Mundial?

Salem é um dos principais jogadores do Al Hilal e também da seleção de seu país. Ele é chamado pelo apelido de "O Tornado" e já é conhecido pela habilidade com a bola nos pés.

Na Arábia Saudita, Salem é estrela do mundo árabe. Tem patrocínio esportivo e é requisitado em propagandas. Foi dele o gol histórico contra o Egito, na despedida dos sauditas na Copa do Mundo de 2018. Salem tem 71 jogos e 18 gols pela seleção saudita.

Ele já é um dos melhores jogadores da Ásia há muito tempo. Só não saiu em definitivo do continente, porque o Al-Hilal dificulta a transferência do destaque da equipe saudita e dos jogadores locais.

Al-Dawsari foi revelado pelo próprio Al Hilal e só teve uma experiência fora de seu país, na Espanha, onde defendeu o Villarreal por seis meses em 2018, mas mal chegou a jogar.