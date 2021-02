Por que Gabriel Verón foi cortado do Mundial de Clubes pelo Palmeiras

O jogador viajou ao Qatar lesionado e foi substituído por Lucas Esteves na lista de inscritos

O Palmeiras sofreu sua primeira baixa para o Mundial de Clubes da Fifa. Na tarde desta sexta-feira (5), há dois dias da estreia, o Verdão anunciou o corte de Gabriel Verón na lista dos 23 inscritos para o torneio.

Durante a preparação para o jogo contra o Tigres, do México, pela semifinal do Mundial, o Departamento Médico do Palmeiras informou que Gabriel Verón não teria condições de jogar nem mesmo uma eventual final disputada pelo Verdão. Para o lugar do garoto, outro jovem jogador foi inscrito, o lateral esquerdo Lucas Esteves.

Por que Gabriel Verón foi cortado do Mundial?

Informamos que o lateral-esquerdo Lucas Esteves entrou no lugar de Gabriel Veron na lista de inscritos do Mundial de Clubes da FIFA. O atacante não teria condições físicas de atuar na competição. #JuntosPeloBi #ClubWC#AvantiPalestra pic.twitter.com/Ovtn0kjsUs — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 5, 2021

Verón viajou ao Qatar enquanto ainda está em processo para se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda. A ausência de Verón da semifinal do Palmeiras no Mundial, que será no domingo (7), já estava descartada, mas o time ainda acreditava que ele pudesse estar apto para uma eventual final, que será na quarta-feira (11).

Já no Qatar, porém, o Departamento Médico informou à comissão técnica alviverde de que o jogador também não estaria recuperado até lá, o que os levou a optar pelo corte.

De acordo com o regulamento da competição da Fifa, trocas como esta, em caso de lesão, podem ser efetuadas até 24h antes da estreia do clube. Desta forma, novas mudanças nos inscritos podem ser feitas até a tarde do sábado (6).

Pensando justamente em casos de lesão, o Palmeiras levou jogadores extras para o viagem. Ao todo, cinco jogadores a mais foram ao Qatar com a delegação: Esteves, Renan, Wesley e Gabriel Silva, além de Breno Lopes, que não poderá ser inscrito por ter sido contratado após o fechamento da janela internacional.

A estreia do Palmeiras será neste domingo (7), às 15h (de Brasília), contra o Tigres, do México. Do outro lado da chave, para decidir o outro finalista, Al-Ahly, do Egito, e Bayern de Munique se enfrentam na segunda (8), também às 15h (de Brasília)