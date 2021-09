Por que Gabigol tomou gancho do STJD?

O atacante foi punido com dois jogos de suspensão em julgamento por expulsão - um já foi cumprido; o jogador recebeu efeito suspensivo para o outro

Gabigol foi denunciado e julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva pela expulsão na derrota para o Internacional, na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, que podia pegar seis jogos de gancho, pegou apenas dois. O Flamengo recorreu, e conseguiu um efeito suspensivo para o atacante.

Aos 17 minutos do segundo tempo da derrota do Flamengo por 4 a 0 para o Internacional, em 8 de agosto, Gabigol recebeu o segundo cartão amarelo enquanto reclamava da aplicação do primeiro, e acabou sendo expulso do jogo. Ao deixar o campo, o atacante reclamou bastante da arbitragem, dizendo “Isso é uma piada! Por isso que o futebol brasileiro é essa várzea!”, além de aplaudir ironicamente.

As ofensas do camisa 9 do Flamengo foram repassadas pelo primeiro assistente, o árbitro, que relatou em súmula.

A procuradoria do STJD, entendendo que Gabigol feriu o artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz: "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva; desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões", denunciou o jogador, que foi julgado nesta sexta-feira (17).

"Este fato também se revela de extrema gravidade porque foi direcionado ao quarto árbitro da partida e com o nítido propósito de expor os profissionais à retaliação pública, eis que próximo das câmeras da televisão e de captação de áudio. A frase do denunciado, ao indicar que o futebol brasileiro é uma várzea por causa dos juízes de futebol, ofende toda a categoria e deve ser severamente punido por este órgão judicante", colocou a Procuradoria.

Qual foi a punição de Gabigol?

Foto: Getty Images

AGabigol foi pegoudois jogos de gancho, segundo a decisão do STJD - um deles já foi cumprido na suspensão automática pela cartão vermelho. Um dos jogos foi pelo aplauso irônico e o outro por chamar o futebol brasileiro de "várzea".

Com a decisão do STJD, a princípio, Gabigol não enfrentaria o Grêmio, neste domingo (19), às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo, porém, conseguiu um efeito suspensivo, que libera o camisa 9 para entrar em campo.

De acordo com o código disciplinar, a pena do caso de Gabigol poderia chegar a seis jogos de suspensão.