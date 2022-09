Por que Fábio Sormani foi demitido da ESPN?

Em nota, a assessoria de imprensa da ESPN comunicou o desligamento do jornalista

O jornalista Fábio Sormani foi demitido pelos canais ESPN nesta sexta-feira (23). De acordo com informações do portal UOL, a decisão teria sido tomada após uma denúncia de homofobia para a área de compliance da empresa.

Ainda segundo o UOL, um comentário de teor homofóbico teria sido feito por Fábio Sormani nas dependências internas da ESPN. Testemunhas presenciaram o ocorrido. Uma reclamação formal foi feita pelo funcionário que ouviu a frase. A área de compliance (que abrange o cumprimento das regras da empresa e as normas de conduta) analisou o episódio e o classificou como ato de homofobia.

Em nota, a assessoria de imprensa da ESPN afirmou: "O jornalista Fábio Sormani deixa de fazer parte do time de comentaristas dos canais de esporte da Disney. Agradecemos por todo seu empenho e desejamos sucesso à sua nova etapa profissional".

Fábio Sormani integrava o quadro de comentaristas do programa "F90". Também participava do "SportsCenter". O jornalista foi contratado pela Fox Sports no ano de 2013 e permaneceu no grupo Disney quando aconteceu a união com a ESPN.

O jornalista tem passagens por outros grandes veículos de comunicação, como Folha de S. Paulo, TV Record, SBT, SporTV e Bandeirantes. Na ESPN, além de comentarista, Sormani também escrevia para um blog no site da emissora.