Por que Cristiano Ronaldo adora enfrentar o Atlético de Madrid?

Quando o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões aconteceu em dezembro, e o Manchester United foi sorteado contra o Paris Saint Germain, o assunto dominante foi o reencontro entre Cristiano Ronaldo e Messi.

No entanto, um "problema técnico" fez com que o sorteio fosse refeito, adiando o reencontro entre as lendas. No segundo sorteio, ficou definido que o Manchester United enfrentará o Atlético de Madrid, revivendo assim uma rivalidade diferente.

Os dois clubes não têm muita história, tendo apenas se enfrentado anteriormente em um confronto de ida e volta na Taça das Taças em 1991.

No entanto, Diego Simeone e alguns de seus jogadores do Atlético sabem tudo sobre enfrentar Ronaldo. O atacante do United enfrentou o Atlético mais do que qualquer outro adversário, 31 vezes para ser mais preciso, durante seu tempo no Real Madrid e na Juventus.

Ronaldo conseguiu 25 gols, incluindo quatro hat-tricks e nove assistências durante esses confrontos.

Mais artigos abaixo

Cristiano ajudou a acabar com as esperanças da Liga dos Campeões do Atlético em cinco ocasiões consecutivas entre 2014 e 2019, se tornando um pesadelo para Simeone e os torcedores do Atleti.

Mesmo que ele esteja lutando ultimamente, com apenas um gol em suas últimas oito partidas pelo United, Ronaldo pode causar problemas novamente para o Atlético. Vale lembrar também que o United nem estaria nas oitavas de final se não fosse Ronaldo, que marcou seis vezes na fase de grupos.

Portanto, não se surpreenda se outro encontro com seu adversário favorito trouxer o melhor de Ronaldo mais uma vez.