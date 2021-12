Por que a Uefa precisou refazer o sorteio das oitavas da Liga dos Campeões?

Nesta segunda-feira (13), ocorreu o sorteio que definia os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões 2021/2022, com direito a polêmica envolvendo o atual time de CR7, o Manchester United.

Logo no segundo duelo, os Red Devils acabaram sendo selecionados como os adversários do Villarreal para as oitavas, o que, de acordo com as regras atuais, não deveria ocorrer. Isso porque tanto o clube espanhol quanto os ingleses eram do mesmo grupo, e os dois clubes que se classificaram precisam jogar contra outras equipes que não sejam dos mesmos países nem grupos classificatórios.

Após a troca de adversário do Villarreal, selecionando o Manchester City como "substituinte", o United não foi adicionado ao pote novamente para ser opção de clube contra o Atlético de Madrid, primeiro sorteado do terceiro confronto. Com isso, os Colchoneros acabaram caindo com o Bayern de Munique, e os Red Devils incluídos apenas na seguinte parte da seleção.

Ao final de toda a confusão, a UEFA decidiu refazer o sorteio às 11h ainda desta segunda-feira, para que a discussão fosse finalizada e nenhuma outra polêmica fosse criada em cima do erro da organização do torneio.

No sorteio cancelado, o United havia caído com o PSG, podendo levar a um novo duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo, duas das maiores lendas da história, se enfrentando novamente após o confronto entre Barça e Juve, que teve vitória italiana, time em que o português jogava na época.