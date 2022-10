Por que Benzema desfalca o Real Madrid contra o Sevilla?

Francês se recuperou recentemente de lesão adquirida em setembro; jogador foi opção em 11 partidas de 15 totais da equipe espanhola em 2022/23

Para o confronto deste sábado (22), entre Real Madrid e Sevilla pela 11ª rodada de La Liga, o atual Bola de Ouro, Karim Benzema, será desfalque para a equipe de Carlo Ancelotti. Recém recuperado de lesão adquirida em setembro, o artilheiro sentiu uma fadiga muscular no quadríceps da perna esquerda, após exames nesta manhã.

Além deste jogo pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid também afirmou que o atacante francês vai ficar de fora também do confronto válido pela Uefa Champions League na terça-feira (25). A equipe vai enfrentar o RB Leipzig fora de casa pela quinta rodada do torneio, na tentativa de manter a invencibilidade.

O clube não deu maiores informações sobre a lesão de Karim Benzema, incluindo quanto tempo de ausência terá o atacante dos embates da equipe. Nesta temporada, o atleta foi opção em campo para 11 de 15 jogos disputados pelo Real, enquanto em 2021/22 jogou 46 das 56 totais dos Blancos.

Como citado, o Real Madrid joga neste sábado contra o Sevilla às 16h. Para o ataque da equipe, foi confirmado nas redes sociais do clube que o trio será composto por Valverde, Vini Jr. e Rodrygo. Caso os Blancos vençam, ficarão momentaneamente com seis pontos de vantagem do segundo colocado, Barcelona.