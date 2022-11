Por que Antony não está jogando pelo Manchester United?

Brasileiro não foi relacionado nos últimos três jogos dos Red Devils

Destaque no início da temporada com direito a gols em clássicos, Antony desfalcou o Manchester United nos últimos três jogos do time, incluindo na partida contra o Aston Villa neste domingo (6), pela 15ª rodada da Premier League.

O que chama a atenção, no entanto, é que o departamento médico dos Red Devils não divulgou informações sobre o brasileiro, que se lesionou no fim de outubro, com o técnico Erik Ten Hag afirmando que em breve o atacante estaria de volta aos gramados.

Vale lembrar que Antony estará provavelmente entre os 26 convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Qatar 2022. A lista será divulgada nesta segunda-feira (7), quando o comandante Tite fará o anúncio oficial.