Por que a partida entre Cádiz e Barcelona foi paralisada?

O confronto válido pelo Campeonato Espanhol foi paralisado aos 37 minutos da segunda etapa

Quem parou para assistir o confronto entre Barcelona x Cádiz pode ter se assustado. Aos 37 minutos do segundo tempo, a partida foi paralisada e suspensa por mais de meia hora.

Assim, quem não estava acompanhando a história pode ter ficado na dúvida: o que aconteceu no jogo do Barça e por que a partida parou?

A razão pela paralisação foi simples: um torcedor sentiu um mau súbito nas arquibancadas do Estádio Nuevo Mirandilla e precisou ser atendido.

Segundo informações divulgadas pela imprensa espanhola, o torcedor idoso do Cádiz sofreu um ataque cardíaco. Ao ser comunicado, o árbitro Del Cerro Grande imediatamente interrompeu a partida. Equipes médicas de Barcelona e Cádiz auxiliaram no atendimento.

Outra cena que chamou a atenção foi o goleiro Ledesma, do Cádiz, correndo para levar equipamentos médicos e desfibrilador após a paralisação do árbitro. Já o zagueiro José Marí levou uma maca para auxiliar. Outro torcedor, cardiologista, também ajudou no atendimento. Todos foram aplaudidos pelo resto da torcida após o ocorrido.

ESPN/GOAL

O torcedor estava acompanhado de sua filha, que também desmaiou. Ambos foram encaminhados para um hospital próximo ao estádio. Já os jogadores foram para os vestiários enquanto a situação se desenrolava.

Segundo divulgado pelo jornalista Marcelo Bechler, da TNT Sports, o torcedor foi encaminhado ao hospital com pulso.