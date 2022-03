Por que a Macedônia do Norte passou a ser chamada com esse nome?

Além de ter chamado a atenção obviamente pela vitória sobre a Itália, que tirou a Azzurra da repescagem para a Copa do Mundo de 2022, A Macedônia do Norte atrai nossa curiosidade por conta de seu nome. Afinal de contas, por que “do Norte”?

De fato, o país que fez a seleção italiana ficar pela segunda vez consecutiva sem disputar um Mundial já foi um dia chamada apenas e Macedônia. Entretanto, mudou de nome após uma disputa que também envolveu a Grécia.

Mas primeiro, vamos falar sobre o que hoje nós consideramos a Macedônia do Norte. Estamos falando de um dos países que compunham a antiga Iugoslávia até 1991 e que, assim como Croácia e Eslovênia, conseguiu se tornar independente durante a década de 1990.

Entendendo a disputa com a Grécia

Depois de décadas de disputa em relação ao seu nome, em 2019 o país da região dos Balcãs, então oficialmente conhecido como República da Macedônia, passou a ser oficialmente chamado como Macedônia do Norte.

Assim que a Iugoslávia foi destituída em diversos outros países independentes, a Grécia sempre pediu para que o nome da República da Macedônia fosse alterado. O motivo é o território histórico que pertence aos gregos, chamado de Macedônia até os dias atuais.

Foi nesta Macedônia grega, por exemplo, onde nasceu Alexandre, o Grande (conhecido também como Alexandre da Macedônia), um dos maiores generais e conquistadores da história antiga – cujos feitos seguem repercutindo em aulas de história e estudos de comportamentos militares. E esta Macedônia histórica é vista pelos gregos como um patrimônio cultural de seu país.

Portanto, até 2019 existiam duas Macedônias: uma que compreende um território com história riquíssima, com herança grega e marcada por ter sido o berço de Alexandre, o Grande, e o país que surgiu após a dissolução da antiga Iugoslávia – e que eliminou a Itália na repescagem para a Copa do Mundo de futebol de 2022.

Em 2018, com o acordo Prespa assinado pelos dois ministros das Relações Exteriores Nikola Dimitrov e Nikos Kotzias, respectivamente macedônio do norte e grego, o termo Macedônia do Norte foi adotado a partir de 2019 para o país dos Balcãs e, portanto, para a sua seleção nacional de futebol.

Então, existe uma Macedônia do Sul? Não oficialmente, considerando que nessa direção existe de fato a Grécia, que faz parte da região histórica chamada Macedônia. Por sua vez, o estado da Eleania apresenta a Macedônia Central, a Macedônia Ocidental e a Macedônia Oriental, três das regiões administrativas gregas.