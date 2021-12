Por protagonismo, empresário indica possível saída de Arthur da Juventus

Um bom agente pensa não só no presente de seu cliente, mas também no futuro. E é isso que Federico Pastorello, eleito o melhor do ano em sua função pela Globe Soccer Awards, está fazendo por Arthur. O empresário do volante brasileiro indiciou que o futuro do cliente pode ser longe da Juventus para tentar uma vaga na seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022.

Arthur chegou à Juventus em em 2020, em uma transação entre o clube italiano e o Barcelona, que envolveu a ida de Miralem Pjanic à Espanha. Visto como um grande talento do futebol, o brasileiro tem enfrentado problemas desde que chegou à Itália e, agora, pode estar próximo de trocar de clube novamente.

Com contrato válido até 2025, Arthur atuou em apenas 10 partidas nesta temporada - seis pela Serie A italiana e quatro pela Liga dos Campeões - e não marcou nenhum gol. As poucas oportunidades do brasileiro no time, principalmente desde que Massimiliano Allegri assumiu o comando técnico, têm incomodado o empresário do jogador que, buscando mais protagonismo de um dos seus muitos clientes, pode ir atrás de uma nova equipe para o volante ex-Grêmio e Barcelona.

"É sobre ser protagonista no seu clube, neste ano em particular com o Mundial à porta. Estamos avaliando com a Juventus, com muita coerência e participação junto do clube. Há serenidade, encontraremos solução, se houver necessidade", disse Pastorello em entrevista à SkySports após receber o prêmio de agente do ano. Entre aqueles que já manifestaram algum interesse por Arthur, segundo a imprensa italiana, estão Sevilla, Liverpool, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique.

Antes agenciado por seu pai, Arthur se junto com Pastorello apenas em novembro de 2021, há cerca de um mês, justamente pela vontade de encontrar um novo clube, segundo a imprensa italiana. Além do brasileiro, a lista de clientes do empresário é influente e conta com nomes como Romelu Lukaku.