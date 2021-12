Arthur é afastado de partida da Juventus por atraso em treino

A Juventus visita o Venezia neste sábado (11), às 14h (de Brasília). E quem não viaja com a equipe é o brasileiro Arthur, barrado por Massimiliano Allegri após chegar atrasado no treino desta sexta-feira, véspera da partida da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Quinta colocada da Serie A italiana, a Juventus terá um desfalque para o jogo deste final de semana. Em entrevista coletiva, o treinador Massimiliano Allegri informou que o braisleiro Arthur está fora da lista de relacionados para o jogo, já que chegou atrasado para o treinamento da equipe.

"Arthur chegou atrasado ao treino nesta manhã e não será convocado para o jogo contra o Venezia. Essas coisas acontecem, não é um drama, mas se atrasar na véspera de uma partida não é bom. A partir da próxima semana [na terça-feira] ele estará de volta ao grupo", disse o técnico bianconero.

A punição a Arthur, aliás, vem apenas dois jogos depois de ele ter sido elogiado por Allegri. Na última rodada do Campeonato Italiano, o treinador havia destacado que o brasileiro é um "excelente profissional".

E esta não é a primeira vez que o volante tem problemas na Juventus. Ainda buscando seu espaço definitivo desde que chegou do Barcelona, em junho de 2020, em uma troca que envolveu a ida de Miralem Pjanic ao clube espanhol- e ainda mais nas mãos de Allegri, que assumiu a equipe em 2021 -, o brasileiro se envolveu em um acidente de carro, em setembro, quando estava indo ao centro médico do clube para fazer exames de rotina.

Sem se firmar de vez na Velha Senhora, existe uma possibilidade, segundo o jornal italiano Tuttosport, que Arthur seja negociado pela Juve já na próxima janela de transferências, em janeiro.