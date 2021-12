Comportamento de Arthur irrita a Juventus e jogador pode deixar o clube, diz jornal

"Estou feliz com Arthur porque ele é um excelente profissional, está fazendo um bom trabalho e todas as vezes que foi questionado sempre fez bem", disse Massimiliano Allegri sobre Arthur há apenas uma semana. Agora, porém, pouco depois disso, porém, a notícia é de que o brasileiro pode ter sua passagem pela Juventus encurtada justamente por falta de postura. Episódios recentes de indisciplina estão incomodando o clube, que pode negociá-lo ainda nesta janela de janeiro, segundo o jornal Gazzetta dello Sport.

Arthur chegou na Juventus em 2020 em busca de recuperar seu alto nível, no entanto, problemas extra campo sempre atrapalharam o brasileiro. Ao longo deste ano e meio na Juve, o volante se envolveu em dois acidentes de carro - um deles provocado por ele, que estava sob efeito de álcool enquanto dirigia -, problemas relacionados à pandemia e à prática de esportes radicais enquanto se recuperava de lesão e, recentemente, foi afastado de um jogo por conta de atraso para um treinamento do elenco.

As polêmicas somadas ao rendimento fraco dentro de campo - foram apenas 50 jogos e um gol desde que chegou à Juve em junho de 2020 -, fizeram com que a paciência dos cartolas do clube chegasse ao limite. Segundo a Gazzetta dello Sport, a Velha Senhora pretende colocar Arthur à venda já nesta janela de transferência do inverno europeu, que se abre em janeiro, pretendendo recuperar parte dos investimentos feitos na quarta maior contratação da história do clube.

A Juve é atualmente a sétima colocada da Serie A italiana, com 28 pontos conquistados - são oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas em 17 jogos disputados. O próximo jogo será visita ao Bologna no sábado (18), às 14h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Italiano.