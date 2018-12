Por desempenho na Copa do Mundo, Kane e Southgate receberão honrarias da coroa inglesa

Reconhecimento se deve ao histórico quarto lugar no Mundial da Rússia

Depois de alcançar a quarta posição na Copa do Mundo da Rússia, melhor campanha desde 1990, quando também terminaram no quarto lugar, a seleção da Inglaterra terá dois de seus representantes premiados com uma honraria concedida pela família real britânica.

O atacante Harry Kane e o técnico Gareth Southgate receberão as medalhas de Membro da Mais Excelente Ordem do Império Britânico e de Oficial da Mais Excelente Ordem do Império Britânico. Essa espécie de reconhecimento era concedida a civis e pessoas que prestavam apoio a combatentes da Grã-Bretanha na época da Primeira Guerra Mundial.

O anúncio ocorreu na última sexta-feira (28). Sobre a nomeação, Southgate demonstrou muita felicidade em obter o reconhecimento na temporada, o segundo neste ano depois de ser nomeado o Técnico do Ano no Prêmio de Personalidade Esportiva de 2018.

"Sou um ingês incrivelmente orgulhoso. Ter a oportunidade de representar meu país como jogador em mais de 50 vezes e dirigir a equipe numa Copa do Mundo foi um privilégio. Espero que todos que me apoiaram ao longo da minha carreira se sintam orgulhosos pelo fato de eu ter alcançado essa honraria, pois eu não estaria aqui sem o apoio e ajuda deles", disse o técnico à Federação Inglesa de Futebol.

Kane, por sua vez, se pronunciou no Twitter e revelou gratidão pelo reconhecimento do esforço e empenho no Mundial, no qual marcou seis gols e terminou a campanha como artilheiro.

"Sou apaixonado pelo nosso país e obter essa premiação me faz ficar imensamente orgulhoso. Foi um grande ano tanto no meu clube quanto na seleção. Isso revela que o trabalho duro compensa. Claro que eu não conseguiria isso sem meus companheiros, família e amigos que tenho ao redor. Obrigado", agradeceu o capitão da equipe nacional.