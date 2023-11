Ponte Preta x CRB: onde assistir ao vivo e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela última rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Lutando contra o rebaixamento, a Ponte Preta recebe o CRB na tarde deste sábado (25), a partir das 17h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela 38ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Na 16ª posição com 39 pontos, a Ponte Preta entra em campo com a obrigação de vencer para se manter na Série B sem depender de qualquer outro resultado. A Macaca, no entanto, vem de um mau retrospecto em casa, onde não vence há cinco jogos (2 empates e 3 derrotas).

Já o CRB não tem mais objetivos no campeonato. O time alagoano está em nono lugar, com 57 pontos e não perdeu as últimas três partidas que atuou longe dos seus domínios.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Caíque França; Luiz Felipe, Fábio Sanches, Castro, Artur; Felipe Amaral, Felipinho, Ramon Carvalho, Elvis; Pablo Dyego e Jeh.

CRB: Vitor Caetano; Hereda, Saimon, Anderson Conceição, Guilherme Romão; Auremir, Lucas Lima, João Paulo; Léo Pereira, Anselmo Ramon e Mike.

Desfalques

Ponte Preta

Sem desfalques confirmados.

CRB

Sem desfalques confirmados.

Quando é?