Polícia solicita amostra de DNA de Crisitano Ronaldo por acusações de estupro

Jogador nega as alegações de estupro feitas por Kathryn Mayorga; suposto crime teria ocorrido em 2009

O advogado de Cristiano Ronaldo, Peter Christiansen, confirmou que o pedido de amostra de DNA requisitado ao jogador é "um procedimento padrão" quando falou sobre a investigação envolvendo a acusação de estupro.

Kathryn Mayorga afirma que o camisa 7 da Juventus a teria violado sexualmente em um hotel em Las Vegas no ano de 2009, o que o português "nega de maneira veemente".

O jornal alemão Der Spiegel foi o primeiro a publicar elementos sobre as acusações, o que inclui o fato de CR7 ter pago a ela a quantia de 375 mil dólares (cerca de R$ 1,4 milhão) em 2010 como parte de um acordo de privacidade, que a impediria de tornar as alegações de conhecimento público. Mayorga entrou com ação na justiça para tentar romper com o acordo enquanto o Departamento de Polícia de Las Vegas reabriu o caso.

Na última quinta-feira (10), o Wall Street Journal publicou que os policiais solicitaram uma amostra de DNA de Cristiano, com base em "um pedido oficial baseado na lei para que se agregue informações ao caso". A notícia também cita que um mandado foi enviado ao sistema judiciário da Itália.

Christiansen confirmou anteriormente que o pagamento foi feito a Mayorga, mas também afirma que os documentos apresentados como evidência foram "roubados" e "forjados" em nota publicada no Omnisport.

"Para se claro, o senhor Ronaldo nega veementemente todas as alegações sobre o caso e mantém sua posição pelos últimos nove anos. Os documentos que supostamente contém falas do senhor Ronaldo e foram divulgados na mídia são forjados. É do meu entendimento que, em 2015, diversas entidades (incluindo empresas de advocacia) de vários lugares por toda a Europa foram hackeadas e seus dados eletrônicos foram roubados por um criminoso cibernético".

"O hacker tentou vender os dados e um membro da mídia tem publicado o conteúdo roubado de maneira irresponsável, com algumas partes que foram alteradas e/ou são completamente falsas. Para que não haja dúvidas, o senhor Ronaldo sempre manteve, como mantém atualmente, sua posição de que o ocorrido em 2009 em Las Vegas foi consensual. Enquanto o senhor ronaldo não nega a existência do acordo mútuo e sua publicação, suas motivações para tal combinado foram distorcidas, para dizer o mínimo".

"Longe de qualquer admissão de culpa ou outra motivação, o senhor Ronaldo foi aconselhado a solucionar as alegações contra ele de maneira privada, para que se evitassem as tentativas de arruinar sua reputação, que fora construída com base em trabalho duro, força e honra".

"Infelizmente agora ele se encontra envolvido nesse tipo de imbróglio jurídico que possui um local de atenção, neste caso os Estados Unidos da América. Então não é surpreendente que a amostra de DNA seja solicitada, nem que a polícia faça esse tipo de procedimento padrão como parte da investigação", revela Christiansen em nota.

Cristiano Ronaldo tem 14 gols na Serie A e 15 no geral pela Juventus nesta temporada, onde chegou vindo do Real Madrid em julho de 2018.